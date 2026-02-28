伊朗局勢︱伊朗流亡王子力撐「史詩怒火」行動　籲民眾重返街頭推翻專制政權

美國總統特朗普正式宣布對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，流亡海外的伊朗前皇儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）公開表達支持。他將美以聯手的軍事打擊形容為「人道干預」，並呼籲國內同胞做好準備，隨時重返街頭給予專制政權最後一擊。

相關新聞：伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

巴勒維指美方援助已抵

在特朗普於「真實社群」（Truth Social）宣布行動開始後，已故伊朗國王之子巴勒維分別以波斯文與英文發表聲明，直言「決定性時刻就在面前」。他感性地表示，特朗普承諾給予伊朗人民的援助已經抵達，並強調這次軍事行動的目標是打擊伊朗伊斯蘭共和國的鎮壓與殺戮機器，而非針對伊朗這個國家和偉大的民族。

相關新聞：伊朗局勢︱在伊華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

以色列空襲伊朗後，警報響起，一對夫婦帶著兩個孩子衝向避難所。 (美聯社)

籲軍警轉投人民陣營

巴勒維透過社交媒體向國內同胞喊話，呼籲民眾現階段先待在家中確保安全，但要隨時準備在適當時候重返街頭採取最後行動。他同時對伊朗執法單位及安全部隊發聲，指其職責應是保衛人民，而非保衛透過鎮壓和犯罪挾持國家的政權，期望軍方在關鍵時刻倒戈支持自由陣營。

事實上，伊朗國內自去年12月底起，便因嚴重通膨爆發大規模抗議，示威強度已達到「新層次」。政治分析家指出，隨着美以軍事打擊與國內日益壯大的抗爭運動產生共振，即使德黑蘭當局發動強力鎮壓，恐也難以平息這場威脅其統治根基的政治風暴，伊朗政局正走向自1979年以來最關鍵的轉捩點。

相關新聞：伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈

美以向伊朗發動軍事行動。美聯社

1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻與美國友好的巴勒維政權，流亡穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）掌權，爆發美國大使館人質危機，在美國受教育的巴勒維之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）至今流亡在外。

