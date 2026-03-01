伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體 伊外交部：無法確認消息
更新時間：04:42 2026-03-01 HKT
發佈時間：04:42 2026-03-01 HKT
發佈時間：04:42 2026-03-01 HKT
路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。
以色列總理內塔尼亞胡表示，有很多跡象表明，伊朗最高領袖哈梅內伊已經去世了。
伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，他「無法確認」在美國和以色列襲擊目標中，伊朗高層領導人是否安然無恙。
此前，伊朗外長阿拉格齊接受美國全國廣播公司（NBC）訪問表示，據他所知，哈梅內伊「仍然活著」，但伊朗可能損失了一兩名指揮官。
來源網址 : 伊朗局勢美國以色列空襲致伊朗逾200死747人傷-內塔尼亞胡哈梅內伊或已去世不斷更新 | 星島頭條
