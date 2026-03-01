伊朗局勢｜以色列公布首批空襲德黑蘭影片 大量建築物遭摧毀蘑菇雲蔽天

中東戰火全面升級。美國聯同以色列於當地周六（28日）凌晨採取代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的大規模軍事行動，對伊朗境內多個軍事目標發動猛烈空襲。



3月1日，以色列國防軍公布襲擊伊朗德黑蘭的首批視頻片段，滾滾濃煙升空。畫面中大片建築被導彈摧毀，冒出火光，蘑菇雲升向空中。

據報道，德黑蘭紅新月會稱，美以對伊朗首都德黑蘭共發動60宗襲擊，造成57人死亡。一名情報人員和一名軍方人士透露稱，約40名伊朗官員在襲擊中死亡。

以軍較早前曾表示，至今動用約200架戰鬥機，對伊朗約500個目標進行了打擊。

美軍動用海、陸、空三棲力量

根據美國中央司令部（CENTCOM）發布的消息，美軍及其盟友於美東時間凌晨1時15分正式啟動「史詩怒火」行動。是次行動被形容為美國近幾十年來在該地區規模最大的軍事部署。美軍動用了海、陸、空三棲力量，發射大量精確導引彈藥，包括由戰艦射出的「戰斧」巡航導彈，旨在第一時間壓制伊朗的防空系統。

美國聯同以色列於當地周六（28日）凌晨採取代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的大規模軍事行動，對伊朗境內多個軍事目標發動猛烈空襲，伊朗民眾在建築物內躲避。美聯社

伊朗強烈譴責美以兩國的軍事挑釁。美聯社

杜拜棕櫚島一間酒店被伊朗炸彈碎片擊中，造成損毀。美聯社

中央司令部又指，打擊目標極具針對性，重點轟炸伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮中心、導彈及無人機發射場，以及多個軍事機場。美軍更首次在實戰中使用名為「蠍子」打擊特遣隊的低成本單向攻擊無人機，全方位瓦解伊朗的防禦及反擊能力。

至大約美東中午12時，以色列國防軍表示，已完成對伊朗西部和中部地區導彈陣列及防禦體系的大規模打擊。此次行動，以軍出動了200架戰機，在伊朗多個地點同時投下數百枚彈藥，襲擊約500個目標，包括防空系統和導彈發射器。

伊朗24省受襲 紅新月會指逾200死

空襲過後，伊朗國內傷亡慘重。新華社援引伊朗塔斯尼姆通訊社及紅新月會的消息報道，美以兩國的聯合襲擊已造成至少201人死亡、747人受傷。受襲範圍極廣，波及24個省份。伊朗方面表示，正全力搶救傷者，並強烈譴責美以兩國的軍事挑釁。

美軍：設施受損極微 成功攔截數百導彈

在發動首輪攻勢後，美軍亦面臨伊朗的猛烈反撲。美國中央司令部表示，美軍及其盟軍部隊成功抵禦了來自伊朗的數百次導彈及無人機襲擊。司令部發言人強調，目前並無美軍人員傷亡或與戰鬥相關的受傷報告，美方軍事設施雖然受到輕微損壞，但完全未對後續作戰行動造成影響。

美國中央司令部司令官形容，是次行動是響應總統特朗普下達的「大膽行動指令」，旨在消除「即時威脅」。