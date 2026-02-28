伊朗局勢︱俄伊外長就局勢交換意見 俄批評襲擊為「魯莽」行為
更新時間：23:24 2026-02-28 HKT
以色列與美國周六（28日）聯手向伊朗發動攻擊，空襲伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」。半島電視台報道，伊朗外長曾致電俄羅斯外長拉夫羅夫，雙方就局勢交換意見。拉夫羅夫表示，將致電召開聯合國安理會會議。
報道稱，俄羅斯總統普京已與國家安全委員會討論相關局勢。俄羅斯外交部其後發表聲明，形容有關襲擊為「魯莽」，並指毫無疑問屬無端且經預謀、針對一個外國主權國家的攻擊，違反國際法。
聲明表示，關注地區可能出現放射性風險，涉及布什爾核電站的安全情況。據了解，該核電站在空襲中未受破壞，但負責營運的俄羅斯公司已從伊朗撤離約100名人員。
