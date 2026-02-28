Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美以發動「史詩怒火」突襲伊朗　南部小學遭炸毀釀85死約80傷

即時國際
更新時間：22:31 2026-02-28 HKT
發佈時間：22:31 2026-02-28 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。伊朗首都德黑蘭市中心及多處地方發生爆炸，冒出濃煙，伊朗及後反擊，向以色列發射多枚導彈，並空襲美國在中東的多個軍事基地。

相關新聞：伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社

據伊朗媒體，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

香港時間周六晚上11時許，央視報道，遇難者人數已上升至85人。

相關新聞：伊朗局勢︱在伊華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 英國戰機進駐中東領空︱不斷更新
即時國際
2026-02-28 00:05 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
18小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
7小時前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
12小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
13小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
即時國際
6小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
15小時前
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
影視圈
8小時前