中國醫院船「絲路方舟」抵智利港口 此前疑受美施壓未獲准

更新時間：16:55 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:55 2026-03-02 HKT

據新華社報道，中國海軍「絲路方舟」號醫院船1日抵達智利瓦爾帕萊索港，開啟為期7天的友好訪問及醫學交流活動。報道指，這是醫院船執行「和諧使命-2025」任務的其中一站，也是中國海軍醫院船繼2018年後再次訪問智利。訪問期間，醫院船將舉辦艦艇開放活動。

此前報道，中國海軍「絲綢方舟」醫院船2月25日抵達智利港口城市瓦爾帕萊索水域後，智利以未經授權為由，拒絕讓「絲路方舟」為當地人民提供醫療服務。外電稱，有關決定正值美國就一項擬議中的海底電纜項目，向智利加碼施壓之時。

「絲路方舟」號自去年9月5日起航，執行「和諧使命-2025」海外人道主義醫療服務任務，航跡跨越南太與拉美，計劃到訪10多個國家，歷時兩百餘天。該船於2月25日抵達智利港口城市瓦爾帕萊索水域。

智利衛生部稱，醫院船去年底向智利外交部提出在船上為當地居民提供醫療服務的申請，經智方審核後決定不予以授權，因為根據智利衛生條例，只允許在智利獲得專業認證的醫療人員提供醫療服務。

路透社報道稱，智利此番拒絕，與美國近期的持續施壓不無關係。因中企參與建設連接智利與香港的海底光纜項目，美國政府此前對3名智利官員實施簽證制裁。

