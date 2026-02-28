Anthropic拒解除軍用限制 特朗普下令聯邦機構立即停用Claude

美國人工智能（AI）新創公司Anthropic拒絕五角大樓要求讓其無條件軍事使用Claude模型後，總統特朗普周五（27日）指示所有聯邦政府機構立即停用Anthropic技術，並說國防部等機構將有6個月的過渡汰換期，甚至威脅若該公司不配合，將面臨嚴厲的法律後果。

Anthropic於去年7月與國防部簽訂2億美元合約，但要求其Claude模型，不能應用於開發全自動武器，以及對本土美國人進行大型監控。國防部則要求Anthropic，承諾給予所有合法使用權。

特朗普下令聯邦機構停用Anthropic人工智能模型。美聯社

Anthropic行政總裁阿莫迪拒絕配合特朗普政府要求。法新社

赫格塞思指示將Anthropic列為國家安全供應鏈風險。美聯社

國防部要求Anthropic讓其無條件軍事使用Claude模型。路透社

Anthropic憂用於監控公民

華府較早前對Anthropic下達最後通牒，要求該公司同意其AI技術不受限制用於軍事用途。面對五角大樓施壓，Anthropic仍拒絕要求。

Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）周四（26日）發聲明表示，五角大樓和情報機關已在國防領域部署Anthropic的AI模型，但該公司對其技術用於大規模監控美國公民和全自動武器方面設下倫理界線。他說：「將這些系統用於國內大規模監控，與民主價值背道而馳」。

Anthropic還指出，AI模型仍存在幻覺問題，在缺乏人類判斷的情況下，可能導致誤判或非預期的局勢升級。

特朗普斥不配合政府要求

特朗普周五下午在自家社交平台Truth Social發文，批評Anthropic不願配合政府要求，指Anthropic試圖威脅國防部，逼使他們遵守公司服務條款，而非美國的憲法，指該公司的自私行為，正將美國人民的生命置於危險之中，並令國家安全岌岌可危。

特朗普隨即指示美國各個聯邦機構立即停用Anthropic的技術，並揚言：「我們不需要它，也不想要它，且不會再與他們做生意！」

遭列為國家安全供應鏈風險

特朗普寫道，像是國防部這樣在多個層面使用Anthropic產品的機構將有6個月的過渡汰換期。他還說，Anthropic最好在汰換期間提供協助，否則他將動用總統權力要求他們配合，且隨後將面臨「重大的民事與刑事後果」。

國防部長赫格塞思隨後也在X發文表示，他正指示該部將Anthropic列為國家安全供應鏈風險，「即日起，任何與美國軍方有業務往來的承包商、供應商或合作夥伴，都不得和Anthropic進行任何商業活動」。