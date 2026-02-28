Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic拒解除軍用限制 特朗普下令聯邦機構立即停用Claude

即時國際
更新時間：09:56 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:56 2026-02-28 HKT

美國人工智能（AI）新創公司Anthropic拒絕五角大樓要求讓其無條件軍事使用Claude模型後，總統特朗普周五（27日）指示所有聯邦政府機構立即停用Anthropic技術，並說國防部等機構將有6個月的過渡汰換期，甚至威脅若該公司不配合，將面臨嚴厲的法律後果。

Anthropic於去年7月與國防部簽訂2億美元合約，但要求其Claude模型，不能應用於開發全自動武器，以及對本土美國人進行大型監控。國防部則要求Anthropic，承諾給予所有合法使用權。

相關新聞：
Anthropic守軍事用途底線 戰爭部發最後通牒

特朗普下令聯邦機構停用Anthropic人工智能模型。美聯社
特朗普下令聯邦機構停用Anthropic人工智能模型。美聯社
Anthropic行政總裁阿莫迪拒絕配合特朗普政府要求。法新社
Anthropic行政總裁阿莫迪拒絕配合特朗普政府要求。法新社
赫格塞思指示將Anthropic列為國家安全供應鏈風險。美聯社
赫格塞思指示將Anthropic列為國家安全供應鏈風險。美聯社
國防部要求Anthropic讓其無條件軍事使用Claude模型。路透社
國防部要求Anthropic讓其無條件軍事使用Claude模型。路透社

Anthropic憂用於監控公民

華府較早前對Anthropic下達最後通牒，要求該公司同意其AI技術不受限制用於軍事用途。面對五角大樓施壓，Anthropic仍拒絕要求。

Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）周四（26日）發聲明表示，五角大樓和情報機關已在國防領域部署Anthropic的AI模型，但該公司對其技術用於大規模監控美國公民和全自動武器方面設下倫理界線。他說：「將這些系統用於國內大規模監控，與民主價值背道而馳」。

Anthropic還指出，AI模型仍存在幻覺問題，在缺乏人類判斷的情況下，可能導致誤判或非預期的局勢升級。

特朗普斥不配合政府要求

特朗普周五下午在自家社交平台Truth Social發文，批評Anthropic不願配合政府要求，指Anthropic試圖威脅國防部，逼使他們遵守公司服務條款，而非美國的憲法，指該公司的自私行為，正將美國人民的生命置於危險之中，並令國家安全岌岌可危。

特朗普隨即指示美國各個聯邦機構立即停用Anthropic的技術，並揚言：「我們不需要它，也不想要它，且不會再與他們做生意！」

遭列為國家安全供應鏈風險

特朗普寫道，像是國防部這樣在多個層面使用Anthropic產品的機構將有6個月的過渡汰換期。他還說，Anthropic最好在汰換期間提供協助，否則他將動用總統權力要求他們配合，且隨後將面臨「重大的民事與刑事後果」。

國防部長赫格塞思隨後也在X發文表示，他正指示該部將Anthropic列為國家安全供應鏈風險，「即日起，任何與美國軍方有業務往來的承包商、供應商或合作夥伴，都不得和Anthropic進行任何商業活動」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
21小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
19小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
21小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
15小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
4小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
14小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
3小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
19小時前