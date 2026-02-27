Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美伊日內瓦核談無突破 中國要求公民盡快撤離伊朗

更新時間：20:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-27 HKT

美伊在日內瓦舉行的最新一輪核談判未能取得突破，導致中東緊張局勢急劇升高。談判觸礁後，中國與美國罕見地接連發布緊急通知，敦促本國公民盡快撤離伊朗及以色列等地區，引發外界對區域衝突風險的擔憂。

相關新聞：伊朗局勢︱美伊舉行關鍵談判 「福特號」航母離開希臘奔赴中東

伊朗立場強硬

在阿曼的斡旋下，美國與伊朗代表團於27日在瑞士日內瓦進行了第三輪間接會談，但雙方在解除制裁與限制核計畫等核心議題上依然存在巨大分歧。據《華爾街日報》報道，伊朗已拒絕美方多項關鍵提議，包括將高濃縮鈾轉移至海外、停止鈾濃縮活動，以及拆除部分核設施。德黑蘭方面堅持，其核權利必須得到承認，並拒絕將導彈計畫等非核議題納入談判。

外交部提醒在伊朗的中國公民盡快撤離。
外交部提醒在伊朗的中國公民盡快撤離。

儘管負責斡旋的阿曼外交部長阿勒布賽迪（Badr Albusaidi）形容談判取得「進展」，並表示技術性磋商將於下星期在維也納繼續，但外界普遍認為談判並無實質性突破。

相關新聞：伊朗局勢│美伊於日內瓦舉行間接核談判 阿曼斡旋下氣氛審慎樂觀

中、美發布緊急撤離令

談判結束後，中國外交部與駐伊朗使領館隨即發布緊急提醒，指出伊朗面臨的外部安全風險「顯著上升」，建議中國公民暫勿前往，並要求已在當地的公民和機構加強安全防範，並「盡快撤離」。中方表示將為公民提供必要的撤離協助。

與此同時，美國國務院也授權非緊急政府僱員及其家屬撤離駐以色列大使館。美方警告，由於安全局勢難以預測，可能會在無預警的情況下限制政府人員前往以色列部分地區、耶路撒冷舊城及約旦河西岸。美國同樣建議其公民，應考慮在商業航班仍可運作時離開。

