紐約「巨嬰」｜體重近6公斤 一出生就穿「3個月大」童裝

美國紐約州北部一位母親最近迎來了她的第四個孩子，但這個新生兒的尺寸卻讓所有人大吃一驚。男嬰小尚恩（Shawn Jr.）出生時體重高達13磅（約5.9公斤），不僅直接創下醫院紀錄，體型更像一個已經3個月大的BB。

他的母親特雷莎（Terrica）笑著說，雖然產前就知道BB會「份量十足」，但沒想到會如此驚人。「我們感覺像直接跳過了新生兒階段，」她表示：「他一出生就得穿3到6個月大的衣服和尿布，就像直接生了個3個月大的BB。」

這名「重量級」巨嬰於1月30日在伊薩卡市的卡尤加醫療中心（Cayuga Health）誕生，成為該院有史以來最重的新生兒。為了紀念這個特別的時刻，院方在社交媒體分享了一張極具對比性的溫馨照片：小尚恩與同一天出生、體重僅4磅（約1.8公斤）的女嬰瑪格麗特（Margot）並排躺著。

這個強烈的對比震驚了許多人。女嬰瑪格麗特的母親表示，看到小尚恩的尺寸，讓她迎接自己嬌小孩子的喜悅「更加甜美」。她說：「這提醒了我們，每個BB都是獨一無二的，有著自己的成長步調與體型。」

院方表示，無論新生兒體重是輕是重，醫療團隊都已準備好提供最高水準的專業照護。作為參考，根據健力士世界紀錄，史上最重的嬰兒於1955年在意大利出生，當時體重達22磅（約10公斤）。