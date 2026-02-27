佛州快艇闖水域開火 古巴還擊4死

美國與古巴關係緊張加劇之際，古巴政府周三稱，一艘在美國佛州註冊的快艇闖入古巴北部海域，並向古巴邊防巡邏艇開火，古巴部隊隨後還擊，造成艇上4人死亡，6人受傷。

古巴內務部通報，邊防警衛隊周三在古巴比亞克拉拉省附近領海內，發現一艘快艇違規闖入，古方靠近該艇準備核查其人員身份時，快艇上的人開火導致古巴人員受傷，古方還擊造成快艇上襲擊者4死6傷。



根據被捕者的初步供述，他們計劃實施具有恐怖主義性質的滲透行動。執法人員現場繳獲突擊步槍、手槍、自製爆炸裝置、防彈背心、瞄準鏡及迷彩服等物品。船上10名武裝人員均為居住在美國的古巴公民，多數人有犯罪及暴力活動紀錄，其中兩人因涉嫌在古巴境內或其他國家實施恐怖主義相關的行遭古巴當局通緝。美國國務卿魯比奧說，這宗事件中沒有美國政府人員參與，他不知道這艘快艇屬於誰。

目前美、古關係緊張，1月29日，美國總統特朗普簽署行政命令，威脅對向古巴提供石油國家的輸美商品加徵從價關稅。古巴旅遊業及民生領域受到衝擊。美國財政部外國資產控制辦公室周三公布一份解讀指引顯示，該機構將允許把產自委內瑞拉的石油轉售給古巴非政府部門，比如用於古巴商業和人道主義用途的出口。