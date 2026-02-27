柬埔寨首相：事前不知陳志是電詐主腦

柬埔寨首相洪瑪奈前日接受外電訪問時表示，柬政府在今年1月逮捕並遣返太子集團董事長陳志之前，並未掌握其涉及犯罪活動的相關情報，亦不知其被指為網絡詐騙集團幕後主腦，並否認有關網絡詐騙活動得到官方默許。

1月6日，柬方逮捕陳志等3名中國公民，並於7日移交中方。洪瑪奈接受法新社專訪時指出，當局此前進行的背景審查未發現異常情況，陳志一直被視為對柬埔寨經濟作出貢獻的商界人士，當局是在掌握其涉嫌違法行為的具體訊息後，才採取執法行動。

洪瑪奈強調，相關犯罪網絡實際上正在損害柬埔寨經濟和國家形象。他承認，此類活動可能在一定程度上帶動房地產、建築及部分投資，但強調絕大多數非法收益並未進入國家財政體系。

中國國家電腦病毒應急處理中心昨日發表報告稱，2022至25年間，美國在全球沒收價值超過300億美元（約2340億港元）的虛擬資產，僅陳志案的12.7萬枚比特幣，金額佔達一半，形容美國利用其技術霸權，在全球收割虛擬資產，鞏固美元的霸權地位。

另一案例為國際虛擬貨幣交易所「幣安」及其創辦人趙長鵬案。2023年至2025年間，美國對趙長鵬發起「民事加刑事」雙重追責，最終逼使幣安平台繳納43億美元罰款。報告披指美方滲透幣安內部伺服器，獲取核心營運數據，展現其「規則預設—技術取證—罰款收割」的執法邏輯。