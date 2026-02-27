伊朗局勢︱美伊舉行關鍵談判 「福特號」航母離開希臘奔赴中東

在美國大軍壓境，戰雲密布下，伊朗與美國關鍵的第三輪間接談判昨日在瑞士日內瓦舉行。這次會談被認為對避免戰爭至關重要。美國總統特朗普曾威脅，如果不能達成核協議，將對伊朗發動攻擊。其特使威特科夫指特朗普要求未來任何協議均不設「日落條款」，伊朗必須長期遵守協議承諾。美軍最大航母「福特號」昨日上午離開希臘南部的海軍基地，奔赴中東。

此次談判由阿曼斡旋，在阿曼駐日內瓦外交代表機構舉行。伊朗外交部長阿拉格齊率領代表團參加，美方代表是總統特使威特科夫和總統特朗普的女婿庫什納。伊朗表示，國際原子能機構總幹事格羅西加入談判。伊朗已就談判向美方提交一份提案，稱回應了美國長期以來關於伊朗核計劃和平性質的種種說辭。美國網媒Axios新聞網站周三報道，威特科夫稱，美方正要求伊朗同意，核協議若達成，將「無限期有效」，即不設「日落條款」。

美特使要求無限期有效

阿曼外交大臣巴德爾昨日稍後說，美伊的間接談判休會後會繼續進行。他在社交媒體發文說：「今天，我們在日內瓦交換了許多富有創意和積極的想法，現在美伊談判已休會。我們稍後將繼續談判，希望取得更多進展。」 會談於當天下午繼續。

此前，美伊第二輪間接談判17日在日內瓦舉行，雙方均表示，儘管分歧仍存，但談判較上一輪取得進展。

美國近期在中東地區大規模集結兵力。特朗普日前承認，他在考慮對伊朗進行「有限軍事打擊」。美軍最大航空母艦「福特號」當地時間周四上午離開位於希臘南部克里特島蘇達灣的海軍基地，前往中東，預計在24小時內抵達以色列。 「福特號」航母被視為美國對伊軍事部署的「最後一塊拼圖」，部署到位後，將與「林肯號」航母攻擊群在中東地區形成「雙航母」格局。

美國副總統萬斯周三稱，根據美國掌握的證據，在去年6月美國主導空襲伊朗核設施後，伊朗正試圖重建其核計劃。他向記者說：「原則非常簡單：伊朗不能擁有核武……你不能讓世界上最瘋狂、最糟糕的政權擁有核武。」伊朗國防委員會秘書沙姆哈尼昨日說，如果伊美第三輪談判核心問題是確保伊朗不尋求發展核武器，談判雙方則有望迅速達成協議。他強調，這一條件符合伊朗已公開的軍事理論和領導層的指示。

伊朗劃兩紅線保導彈能力

專家認為，根據伊朗官員近期釋放的訊息，伊朗或以三重籌碼，換取美國承認伊方和平利用核能權利並解除經濟制裁： 一是降低境內鈾濃縮水平和庫存，二是設立多方參與和監督的民用鈾濃縮區域聯營體，三是向美國企業開放投資伊朗石油業的機會。不過，伊朗近日繼續強調兩條「紅線」：伊方和平利用核能的權利不可剝奪，導彈能力不容談判。