習特會︱特朗普訪華前夕 魯比奧：美中關係達「戰略穩定」

美國國務卿魯比奧周三表示，在總統特朗普訪華前，美中長期緊張關係已達某程度「戰略穩定」。美國的緊急關稅措施被最高法院推翻後，計劃以新關稅取而代之。美國貿易代表格里爾說，美方計劃將中國關稅稅率維持在現有的35%至50%之間。

對於近期將舉行第六輪中美經貿磋商，中國商務部發言人何詠前昨日表示，願與美方一道，共同落實好、維護好兩國元首釜山會晤和2月4日通話共識，妥善管控分歧，拓展務實合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，更好造福兩國，惠及世界。



路透社早前引述白宮官員稱，特朗普計劃3月31日訪華三天，是其總統第二任期首訪中國。過去一年多，中美經歷關稅戰、科技戰，但經過5輪貿易談判及去年10月實現南韓釜山「習特會」後，兩國關係逐步回暖。

「我認為，我們至少在雙邊關係中已達到某種程度的戰略穩定。」法新社引述魯比奧25日表示：「我認為兩國都得出結論，美中若爆發全面性的全球貿易戰，對雙方及全世界都將造成嚴重傷害。」

魯比奧被視為對華鷹派人物，擔任國會議員期間被中國兩度制裁，但外界預期他將北京「解禁」，隨同特朗普出訪中國。他說，美國將持續提出關切議題，包括尋求降低對中國供應的依賴，並持續推動中美俄進行三方核協議談判。