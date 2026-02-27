愛潑斯坦案｜美媒：蓋茨出軌年輕俄女在橋牌賽邂逅 情事外泄遭愛潑斯坦威脅

捲入淫媒富商愛潑斯坦風波的微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），2月24日在旗下基金會內部會議中坦承，婚姻期間曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情，並就自己與愛潑斯坦的來往公開致歉，形容當年決定是「巨大錯誤」。美媒報道，現年70歲的蓋茨於會上坦承，兩名與自己有染的俄羅斯女子，其中一人為橋牌選手Mila Antonova（安東諾娃），另一人則是透過商務活動結識的俄羅斯核物理學家。他強調，二人均非愛潑斯坦案受害者，自己亦未參與任何違法行為。

認識時俄女僅二十多歲 情事成把柄

據《華爾街日報》及《紐約郵報》報道，蓋茨約於2009至2010年間在華盛頓一場橋牌賽事中認識安東諾娃，當時他年過五旬，對方僅二十多歲。外界未悉二人關係維持多久，但安東諾娃曾公開表示，多年來一直嘗試再見蓋茨，笑言「我不會打他，但我會嘗試踢他」，言語間帶戲謔意味。

蓋茨透露，其前科學顧問尼科利奇（Boris Nikolic）曾將相關婚外情情況告知愛潑斯坦。2013年，愛潑斯坦透過尼科利奇結識安東諾娃，並出資讓她修讀軟件程式課程。安東諾娃後來講述此事時稱：「愛潑斯坦同意付鈔，他直接向學校交費，沒有利益交換，我也不知道他為何會這樣做。」

其後於2017年向蓋茨發電郵，要求報銷學費。報道指出，愛潑斯坦曾試圖說服蓋茨投資其涉及數十億美元的慈善基金，雖然蓋茨最終沒有答應，但該電郵被指暗藏威脅意味，意圖以婚外情作為籌碼施壓。

司法部文件亦顯示，愛潑斯坦在電郵中批評蓋茨對安東諾娃吝嗇：「她（安東諾娃）說她沒錢，買不起冷氣，只能住在朋友家的梳化上，她真的很需要錢，我給她寄了一些。」、「你朋友比爾蓋茨真是個瘋子…… 他以前的女友買不起冷氣，也負擔不起去打橋牌的旅費，世界上最富有的人竟然如此的吝嗇，他以前的橋牌女友兼『玩物』，竟然只能寄居在朋友家的梳化上。」

往來多年 前妻早存疑

蓋茨承認，自己自2011年起與愛潑斯坦接觸，曾乘坐對方私人飛機，並在紐約、德國、法國及華盛頓等地會面，但從未登上其私人島嶼。他重申「我沒有做任何非法的事，也未見過任何非法行為」，並稱從未接觸過受害女性。

愛潑斯坦早於2008年已因涉及未成年性交易罪名被定罪。蓋茨稱，當年未有充分審視愛潑斯坦的背景，本以為與對方交往有助全球公共衞生慈善工作，「事實證明完全無效，只是一個巨大的錯誤。」他亦承認，前妻梅琳達（Melinda French Gates）早於2013年已對其與愛潑斯坦往來表示質疑與不安。兩人於2021年結束27年婚姻。

蓋茨在會上向基金會員工致歉，稱其個人錯誤牽連他人，亦有違基金會價值與宗旨，「這絕對與基金會的理念背道而馳」。基金會發言人則稱，蓋茨在會上「坦誠面對，並為自身行為負責」。