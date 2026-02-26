愛潑斯坦案｜霍金驚現比堅尼女郎簇擁照  遺屬：是護理 諾獎科學家揭聚會弔詭一幕

已故美國淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）引發的醜聞風暴持續發酵。美國司法部早前公開的三百萬頁文件中，赫然出現英國已故物理學泰斗霍金（Stephen Hawking）的身影。檔案中不僅收錄了霍金被比堅尼女郎簇擁、笑容滿面的照片，更揭示其名字在相關調查文件中出現高達250次，令這位科學巨擘與愛潑斯坦的關係再度成為國際輿論焦點。而霍金的遺屬則發聲明表示，照片中的兩名女子是長期照顧霍金的女護理人員。

獲改裝潛艇遊覽私人島

根據《紐約郵報》及《華爾街日報》等外電報道，司法部發放的文檔中，一張引起網民瘋傳的照片顯示，患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）的霍金，當時躺在海灘椅上，身旁有兩名身穿黑色比堅尼的女子。照片中的霍金面帶微笑，在女子協助下握着一杯紅色雞尾酒，神情顯得相當愜意，引起關注。

面對外界的揣測，霍金遺屬表示，照片中的兩名女子是霍金的照顧人員，她們一直陪伴他出遊和負責照顧他。家族發言人說：「霍金教授在20世紀為物理學做出了最偉大的貢獻，同時他也是已知與運動神經元疾病抗爭時間最長的科學家。這種疾病使他長期依賴呼吸器、語音合成器、輪椅和全天候的醫療護理。任何暗示他有不當行為的說法都是錯誤的，而且極其牽強。」

早前曾有報道引述檔案記錄指，2006年3月，霍金曾與多位世界知名科學家出席一場由愛潑斯坦出資並主辦的會議。該場會議於加勒比海的聖托馬斯島舉行，地點靠近愛潑斯坦臭名昭著的私人島嶼「小聖詹姆斯島」。「小聖詹姆斯島」被指是愛潑斯坦進行少女賣淫交易的罪惡之地。

文件顯示，愛潑斯坦當時對霍金禮遇有加，甚至為了方便行動不便的他，特意改裝了一艘潛水艇，讓他能深入海中遊覽。愛潑斯坦還向某人講述該次安排：「當霍金來到我的島上，說他的夢想是去潛水，我用膠帶把他的頭固定在高背椅上，然後把他送進私人潛水艇，超有趣。」

五個月後，愛潑斯坦在佛羅里達州被控涉嫌招攬賣淫。

愛潑斯坦曾出錢欲為霍金洗脫指控

性販運受害者朱弗里（Virginia Giuffre）曾聲稱，霍金在「小聖詹姆斯島」上參與了涉及未成年的淫亂派對。不過，有關說法至今從未被證實。而司法部公開的電郵顯示，愛潑斯坦曾指示其前女友兼助理麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），向朱弗里的友人提供金錢報酬，試圖收買對方以駁斥有關霍金參與派對的說法。

多名年輕女性突現身嚴肅學術會議 一言不發行徑弔詭

至於該場在聖托馬斯島舉行的「科學界會議」，神秘面紗開始慢慢被揭開。2019年諾貝爾物理學獎得主皮布爾斯（Phillip Peebles）向英國傳媒《泰晤士報》憶述，當年該場會議標榜為嚴肅的學術聚會，內容為探討廣義相對論與量子物理學的對接，共有24位傑出物理學家與會，各人都有發言，討論非常嚴肅和深入。然而，他透露會議期間曾出現極不尋常的畫面：約有六至十名年輕貌美的女性突然現身在會場，她們在教授們喝咖啡閒聊時站在一旁，全程一言不發。

皮布爾斯直言，當時對愛潑斯坦的罪行一無所知，只覺得這群女性比在場任何女科學家都要年輕，且無法確定她們是否成年，「她們是25歲？還是15歲？我完全不知道」。直到愛潑斯坦性剝削未成年少女的醜聞曝光後，他才驚覺這些女性極大機會是性販運罪行的受害者。

此外，聯邦調查局（FBI）曾收到一份未經證實的線報，指愛潑斯坦與霍金於2011年曾一同現身一家位於俄羅斯的「男士專屬」同性戀俱樂部（或稱澡堂）。不過，文件同時強調，儘管霍金的名字頻繁出現，但目前並沒有任何確鑿證據或正式指控，顯示他曾參與違法或不當性行為。

霍金於2018年辭世，享年76歲，他的一生都在與病魔鬥爭，並在物理學領域取得卓越成就。