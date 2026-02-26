Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案｜世界經濟論壇總裁布倫德 因受查宣布辭職

更新時間：21:05 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:03 2026-02-26 HKT

世界經濟論壇（World Economic Forum）總裁布倫德（Børge Brende）於周四（26日）宣布辭職。此決定公布前數周，論壇因其與已故美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，已對他展開一項獨立調查。

相關新聞：愛潑斯坦案｜FBI 90份調查紀錄消失 包括疑涉指控特朗普性侵

布倫德捲入該案的細節，源於美國司法部1月份所披露的最後一批愛潑斯坦案相關文件。文件顯示，布倫德曾與愛潑斯坦進行過三次商務晚餐，並有電子郵件及短信聯繫。為此，總部位於日內瓦的世界經濟論壇於2月初宣布，已就此啟動內部調查。

布倫德在辭職聲明中表示：「經過慎重考慮，我決定卸任世界經濟論壇主席兼總裁一職。」他對在任八年半的工作經歷表達了感謝，並稱「相信現在是讓世界經濟論壇不受干擾地繼續其重要工作的最佳時機。」他在聲明中並未直接提及愛潑斯坦。

相關新聞：愛潑斯坦案｜霍金驚現比堅尼女郎簇擁照  遺屬：是護理 諾獎科學家揭聚會弔詭一幕

布倫德為挪威前外交部長，自2017年起擔任世界經濟論壇總裁。他此前曾發表聲明解釋，他是在2018年應挪威前副首相羅德-拉森（Terje Rød-Larsen）的邀請，於紐約一場晚宴上結識愛潑斯坦，並聲稱當時並未留意到愛潑斯坦早於2008年因教唆未成年人賣淫而被定罪的刑事紀錄。

在此次披露的愛潑斯坦案文件中，亦有多名挪威政界人士被牽涉其中，除布倫德外，還包括被指控貪污的前首相亞格蘭（Thorbjørn Jagland）。

