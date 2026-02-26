Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普關稅退款掀企業索償潮 至少1800企業提告

更新時間：17:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-26 HKT

美國最高法院於20日裁定，總統特朗普政府推行的全球性關稅措施違法，並予以推翻。該系列關稅措施生效10個月以來，已徵收至少1300億美元稅款。此項裁決已觸發大規模的法律訴訟，目前已有超過1800家企業提起訴訟，要求政府退還已繳納的關稅。

根據《華爾街日報》統計，提起索償訴訟的企業數量每日俱增，其中不乏好市多（Costco）、固特異輪胎（Goodyear）等知名公司。在最高法院作出裁決後，聯邦快遞（FedEx）等更多企業亦迅速加入訴訟行列。有訴訟律師將此次索償潮的案件數量，比擬為美國歷時數十年的石棉傷害索償案，但其特點在於所有案件幾乎在同一時間爆發。據估計，受該關稅措施影響的進口商總數至少達30萬家。

目前，相關案件主要由專責貿易法的美國國際貿易法庭集中受理，但該法庭從未處理過牽涉金額及潛在訴訟人數量如此龐大的案件。

裁決公佈後，特朗普政府對於是否退款發出了矛盾的訊號。在此前的審訊中，政府律師曾向下級法院保證，若關稅最終被裁定為非法，企業將可獲得包含利息在內的全額退款。然而，總統特朗普在裁決當日對判決結果表達強烈不滿，並對記者表示，退款問題「尚未討論」，並預言此事將在法庭上持續耗時多年。

