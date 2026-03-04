南韓連環殺人︱美少女涉酒店毒死2男 警：測試確定具反社會人格

南韓首爾江北區2月揭發連環下藥命案，21歲女疑犯，先後色誘3名男子到時鐘酒店，在飲品落藥造成2死1傷。女疑犯的IG疑似曝光，其靚麗臉容令粉絲數目幾日間急增50倍，部份人更留言支持疑兇，指「漂亮就無罪」、「應該減刑」等，引起社會對「加害者美化」的討論。南韓警方3月4日確認，疑犯具有反社會人格。警方正擴大調查範圍，確認是否有更多人受害。

南韓媒體報道指，首爾江北警察署4日通報，21歲女子金某在PCL-R（修訂版精神病態核查表）評估中得分超過25分門檻（總分40分），被正式歸類為病態人格（反社會人格障礙）。PCL-R測試量化了其冷酷無情、缺乏共情等20項指標。

網絡戀罪犯癖或促模仿行為

這宗震動南韓的連環殺人案，21歲的金姓女疑兇，涉於去年12月起，先後誘騙3名20多歲男子到時鐘酒店，期間在對方酒或飲品加入苯二氮平類藥物（精神科藥物），導致2死1傷。

警方根據線索，拘捕金姓女疑犯後，於其手機發現，曾向ChatGPT查詢安眠藥的致命劑量及被捕後應如何開脫等問題。

南韓媒體最近報道指，女疑兇的疑似IG照片流出，由於其相貎標緻，粉絲數量幾日間急增至1.1萬人以上，增幅達50。

許多粉絲留言給女疑兇打氣，指「漂亮就無罪」、「應該減刑」、「我站你這邊」等。

有專家指，此現象或與「戀罪犯癖（Hybristophilia）」症候群有關，即因罪犯的外貎或形象產生迷戀，提醒在網上對罪犯過度讚美，可能助長錯誤價值觀或模仿行為。

此外，有報道指，疑兇在第二名受害人死亡當天，仍在社群平台分享自拍照，並加上「歡迎追蹤」、「互追」、「互追私訊」等標籤，令外界懷疑是想繼續在網上物色新獵物。