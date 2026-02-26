Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓2025年生育率反彈超越預期　結婚率連年大增助攻新生兒回升

即時國際
更新時間：09:10 2026-02-26 HKT
發佈時間：09:10 2026-02-26 HKT

南韓政府昨日發布數據顯示，該國2025年生育率連續第2年上升，進一步顯示這個近10年來深陷人口危機的國家或許開始迎來轉機。

南韓資料及統計部的初步數據顯示，2025年該國生育率為0.8，高於2024年的0.75。生育率所指是每名婦女在育齡期間平均生育的子女數。南韓政府自新冠疫情結束後推出政策支持下，2024年該國新生兒數開始回升，結束連續8年下降的趨勢。2023年，南韓生育率曾下探至全球最低的0.72。

南韓去年每千人新生兒數為5人，高於2024年的4.7人。相較之下，日本2024年為5.7人，但日本仍呈現下滑趨勢。而中國2025年數字為5.6人。

資料及統計部官員朴賢榮（音）說，南韓這波回升速度已超過政府原先較樂觀預期的2025年生育率0.75。該部門並預測生育率有望在2031年突破1。結婚人數向來是新生兒數的領先指標，通常有1至2年時差。南韓的結婚人數在2024年創下14.8%的歷來最大增幅後，2025年再度增長8.1%。

