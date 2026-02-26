特朗普發表史上最長國情咨文　誇耀經濟政績並斥民主黨人「瘋狂」

美國總統特朗普周二發表其第二任期首場國情咨文演說，歷時1小時48分鐘，締造史上最長紀錄。演說稱第二任執政首年迎來了「跨世代轉變」，着重誇耀其經濟民生「政績」，又抨擊民主黨政敵是「瘋子」。現場民主共和兩黨議員反應兩極，據媒體點算，約一半民主黨議員缺席，杯葛其演講，凸顯美國的分裂。

特朗普演講長1小時48分鐘，打破克林頓總統2000年創下的紀錄。他絕大多數時間着力於國內問題，誇耀其於刺激經濟、打擊「非法移民」等方面取得的「成就」。特朗普稱，現在美國處於「黃金時代」，「比以往任何時候都更強大、更富庶、更出色、更偉大。經過這短短一年，今晚，我可以自豪地說，我們實現了前所未見的轉型，迎來了跨世代轉變」。

締造史上最長時間紀錄

特朗普發表演講不到5分鐘，民主黨眾議員格林舉起「黑人非猿猴！」標語而被驅逐出場。特朗普之前在社交媒體分享一段影片，影片把前總統奧巴馬夫婦描繪成猴子。演講中，特朗普把索馬里移民稱為「索馬里海盜」，稱他們從事欺詐活動。索馬里裔民主黨女眾議員奧馬爾立即大喊：「你說謊！」

演講期間，現場的民主黨人大部分時間沉默以對，與特朗普每講幾句話就起立鼓掌的共和黨議員形成強烈反差。部分民主黨議員在演講期間離場。據網媒Axios點算人頭，約有一半民主黨議員沒有到場，估計僅約有20名參議院民主黨人和近110名眾議院民主黨人在場。杯葛演講的知名民主黨人包括眾議院少數黨女黨鞭克拉克和民主黨黨團副主席劉雲平。多位民主黨議員參加國會山莊附近國家公園舉行的「人民國情咨文」活動。

出席的部分民主黨議員佩戴徽章，印有「公布檔案」等字樣，要求對已故富豪淫媒愛潑斯坦檔案中涉及的人追究責任。

特朗普強調其經濟「政績」，試圖緩解民眾對其經濟政策的不滿。他宣稱已遏制通脹，推動股價創下新高，降低了藥品、汽油、住房價格。特朗普指責最高法院推翻其關稅政策，稱裁決「完全錯誤」，但他會「通過其他方式、毋須國會批准的方式」維持關稅政策。

要求民主黨人站立表態惹火

特朗普鼓吹其移民執法政策，稱美國現在擁有「迄今最堅固的邊境」。此時現場發生充滿火藥味的一幕：當特朗普要求民主黨人站起來，表明他們認為保護美國公民「而不是非法移民」是他們的「首要職責」時，沒有一個民主黨人站起來。特朗普隨即說他們應「感到羞恥」，一些民主黨人大聲回擊，反稱特朗普應「感到羞恥」。特朗普隨後就移民和犯罪等問題攻擊民主黨，還稱他們「瘋了」。

美聯社評論，按照慣例，總統國會講話都是強調團結，特朗普則是吹噓成就並對民主黨人展開批評，顯示了美國的分裂。根據《華盛頓郵報》等機構22日發布的民調，特朗普整體支持率僅為39%，有41%受訪者認可其整體經濟政策，僅32%認可他對通脹的處理。《華爾街日報》稱，特朗普誇耀經濟好轉，但選民感受不到。隨着11月中期選舉逼近，特朗普正試圖扭轉低迷民調。

