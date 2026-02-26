愛潑斯坦案｜FBI 90份調查紀錄消失 包括疑涉指控特朗普性侵

美國CNN報道，美國司法部（DOJ）上月公開的愛潑斯坦案件文件中，發現有數十份FBI訪談紀錄缺失，其中包括三份涉及一名女子的訪談。該女子指控已故富豪淫媒愛潑斯坦性侵自己，並聲稱曾遭總統特朗普性侵。

包括女子指控特朗普性侵文件

涉案文件屬於外界俗稱的「302檔案」，即FBI備忘錄與證人訪談紀錄，原為愛潑斯坦前助理兼女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）2021年受審前，檢方向辯方提供的證據材料之一。CNN比對司法部公開檔案的序號後發現，理應約有325份訪談紀錄，但當中逾90份未見於公開資料，佔總數超過四分之一。

當中3份據稱涉及一名女子對特朗普的指控。根據卷宗，她於2019年7月、即愛潑斯坦被捕後數日，首次致電FBI熱線，自稱曾是受害人。

文件顯示，該女子表示年約13歲時，應徵保母廣告後前往南卡羅來納州一處住所，期間多次遭愛潑斯坦性侵。她在訪談中曾出示一張特朗普與愛潑斯坦的合照，並稱擔心牽連其他知名人士及遭報復。

司法部發言人則強調，沒有刪除任何文件。法新社

當中包括3份文件，據稱涉及一名女子對特朗普的指控。美聯社

CNN報道指，消失的302檔案文件相關細節，包括FBI訪談的人士身分，在麥克斯威爾案證據資料中大多遭到塗黑。而其中一些經過處理的資料，似乎提供更多關於這位女子指控的細節。

報道提到，FBI去年製作的1份簡報列出與愛潑斯坦有關的「著名人士」，內容記載1名姓名被塗黑的女性所做指控，她稱愛潑斯坦介紹她與特朗普認識後，特朗普強迫她替自己口交並打她頭部，事發在1983至1985年間某時候。

而在一宗向愛潑斯坦遺產管理機構提出的索償訴訟中，其中一名原告「Jane Doe 4」的背景與上述女子相符。這名女子的律師在訴狀中寫道，愛潑斯坦曾數度帶她參加在紐約市的名流富豪男性私人聚會，她在那裡遭到不同男子性侵，其中1名男子強迫她口交、賞她巴掌並強暴她。

惟她其後未獲納入「愛潑斯坦受害人補償計劃」，並於2021年底撤回訴訟。其律師其後表示，當事人已與遺產管理方達成金錢和解。

國會監督委員會資深民主黨議員羅伯特·加西亞（Robert Garcia）質疑司法部是否遵守法律，完整公開所有愛潑斯坦調查文件。他表示：「我們有一名倖存者對總統提出嚴重指控，但有一系列紀錄似乎缺失，我們無法取得。」

司法部強調沒刪除任何文件

白宮回應稱，對特朗普的指控「不實且誇張」，並引用司法部此前聲明指部分文件包含「在2020年大選前提交的虛假或誇張材料」。司法部發言人則強調，沒有刪除任何文件，未公開的文件屬於重複、受保護或涉及正在進行的聯邦調查。

專家指出，這些缺失的「302訪談紀錄」是FBI多年調查的核心資料，有助理解調查細節。前FBI副局長麥凱布（Andrew McCabe）表示，「這是構建整個調查的最基本、最重要的基石。」