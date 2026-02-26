伊朗局勢｜美總統特使稱若達成伊朗核協議應「無限期有效」

據美國Axios引述消息人士指，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）周二在私人會議上表示，特朗普政府要求伊朗同意，任何未來的核協議都必須「無限期有效」。

與伊朗談判不設日落條款

奧巴馬政府2015年與伊朗簽訂的核協議設有「日落條款」，大部分限制在簽署後8至25年內失效，此舉一直被特朗普及其支持者批評。威特科夫強調：「我們與伊朗談判的前提是不設日落條款。無論是否達成協議，伊朗都必須永久遵守。」

威特科夫指，目前談判重點仍集中於核問題，包括伊朗濃縮鈾能力及現有庫存的處置。他表示，如果協議達成，美方希望之後就伊朗導彈計劃及支持代理軍進行後續談判，並邀請地區其他國家參與。

美國在阿曼斡旋下，與伊朗進行間接談判。美聯社

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）上周接受訪問時表示，伊朗願意簽署「更好」的協議，以確保核計劃「永遠和平」。威特科夫與特朗普女婿兼顧問庫什納（Jared Kushner）預計周四在日內瓦會晤阿拉格奇，討論伊朗提交的核協議方案。

副總統萬斯（Vance）表示，特朗普仍傾向以外交解決，但「總統也準備使用其他工具」阻止伊朗獲取核武器。阿拉格奇則強調，伊朗的目標是防止戰爭，並希望以此前談判取得的理解為基礎，建立協議。