Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱日本人遭關押政治犯監獄　消息：NHK World德黑蘭分局長

即時國際
更新時間：20:35 2026-02-25 HKT
發佈時間：20:35 2026-02-25 HKT

日本與伊朗關係突趨緊張。日本政府今日（25日）證實，一名日本公民於伊朗首都德黑蘭遭當局拘留。有外媒報道指，被捕者為日本放送協會（NHK）國際頻道的德黑蘭分局長。日本政府已就事件向伊朗方面提出交涉，強烈要求盡快放人。

日本官房副長官尾崎正直在今日的記者會上表示，該名日本人於伊朗當地時間上周五（20日）被拘留。他強調，日本政府已與當事人及其家屬取得聯繫，並將盡全力提供支援，但以「保護私隱」為由，未有透露案件細節。

日本官房副長官尾崎正直。美聯社
日本官房副長官尾崎正直。美聯社

據美國資助的「自由歐洲電台」引述消息報道，被捕者為NHK World的德黑蘭分局長。報導更指，他已於23日被移送至專門關押政治犯的伊文監獄（Evin Prison），但其被拘捕的具體指控仍然不明。

NHK公關方面回應稱，「始終以員工安全為最優先考量」，但目前沒有可對外說明的內容。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
7小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
11小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
4小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
03:41
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
5小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
8小時前
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」
即時國際
9小時前
游飈離世丨游飈猝逝震驚娛樂圈 逾30年演藝生涯廣結人緣 眾星發文悼念 「一蚊JOE」：咱們在家鄉再聚
游飈離世丨游飈猝逝震驚娛樂圈 逾30年演藝生涯廣結人緣 眾星發文悼念 「一蚊JOE」：咱們在家鄉再聚
影視圈
5小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT