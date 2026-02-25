伊朗局勢︱日本人遭關押政治犯監獄 消息：NHK World德黑蘭分局長
發佈時間：20:35 2026-02-25 HKT
日本與伊朗關係突趨緊張。日本政府今日（25日）證實，一名日本公民於伊朗首都德黑蘭遭當局拘留。有外媒報道指，被捕者為日本放送協會（NHK）國際頻道的德黑蘭分局長。日本政府已就事件向伊朗方面提出交涉，強烈要求盡快放人。
日本官房副長官尾崎正直在今日的記者會上表示，該名日本人於伊朗當地時間上周五（20日）被拘留。他強調，日本政府已與當事人及其家屬取得聯繫，並將盡全力提供支援，但以「保護私隱」為由，未有透露案件細節。
據美國資助的「自由歐洲電台」引述消息報道，被捕者為NHK World的德黑蘭分局長。報導更指，他已於23日被移送至專門關押政治犯的伊文監獄（Evin Prison），但其被拘捕的具體指控仍然不明。
NHK公關方面回應稱，「始終以員工安全為最優先考量」，但目前沒有可對外說明的內容。
