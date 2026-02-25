Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境

即時國際
更新時間：16:20 2026-02-25 HKT
發佈時間：16:20 2026-02-25 HKT

英國內政部正式宣布，由星期三（25日）起，嚴格執行電子旅行授權（ETA）計劃。包括美國、加拿大、法國、香港、台灣在內的85個國家或地區的遊客，在啟程前往英國前必須先取得相關授權，否則將被禁止入境或拒絕登機。

申請費用每人16英鎊

路透社報道，依照英國政府的最新規定，所有原先享有免簽證待遇的外國旅客，現在均須預先透過網上系統購買電子旅行授權。每份ETA的申請費用定為16英鎊（約169港元）。

這項計劃最早於2023年推出，並於2025年4月擴展至歐洲旅客，但在過去一段時間內並未採取最嚴格的執法手段。但從2月25日起，所有到英國的外國旅客都必須有ETA才能入境。

英國內政部在新規生效前夕提醒，航空公司將拒絕沒有ETA、電子簽證（eVISA）或其他有效證件的乘客登機。在新規之下，部分人士仍維持豁免待遇。英國與愛爾蘭公民（包括持有雙重國籍者），以及擁有英國永久居留權的人士，均無需申請 ETA 即可如常入境。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
5小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:14
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
5小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
3小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
10小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
5小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT