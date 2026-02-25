英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境

英國內政部正式宣布，由星期三（25日）起，嚴格執行電子旅行授權（ETA）計劃。包括美國、加拿大、法國、香港、台灣在內的85個國家或地區的遊客，在啟程前往英國前必須先取得相關授權，否則將被禁止入境或拒絕登機。

申請費用每人16英鎊

路透社報道，依照英國政府的最新規定，所有原先享有免簽證待遇的外國旅客，現在均須預先透過網上系統購買電子旅行授權。每份ETA的申請費用定為16英鎊（約169港元）。

這項計劃最早於2023年推出，並於2025年4月擴展至歐洲旅客，但在過去一段時間內並未採取最嚴格的執法手段。但從2月25日起，所有到英國的外國旅客都必須有ETA才能入境。

英國內政部在新規生效前夕提醒，航空公司將拒絕沒有ETA、電子簽證（eVISA）或其他有效證件的乘客登機。在新規之下，部分人士仍維持豁免待遇。英國與愛爾蘭公民（包括持有雙重國籍者），以及擁有英國永久居留權的人士，均無需申請 ETA 即可如常入境。

