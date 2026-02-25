Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭︱美國不滿烏軍空襲黑海輸油港 警告勿損美方利益

即時國際
更新時間：17:30 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-25 HKT

在俄烏戰爭爆發4週年之際，據彭博社報道，烏克蘭駐美國大使斯特凡尼希娜（Olga Stefanishyna）於當地時間24日透露，特朗普（Donald Trump）政府已就烏方襲擊俄羅斯黑海輸油管設施提出抗議，指相關軍事行動已干擾美國主要能源公司，在哈薩克的石油輸送業務。

國務院罕有警告烏方克制

斯特凡尼希娜在烏克蘭駐華盛頓大使館的新聞發布會上表示，烏方近日收到美方的外交照會，指烏克蘭軍隊對俄羅斯港口城市新羅西斯克（Novorossiysk）的「里海輸油管聯合體」（CPC）碼頭進行襲擊，直接影響美國在哈薩克的投資利益。

斯特凡尼希娜引述美國國務院稱，美方明確告知烏克蘭「應避免打擊涉及美國利益的目標」。據悉，新羅西斯克是俄羅斯在黑海最重要的石油轉運中心，烏方去年底對該處發動襲擊，原意是為了切斷俄羅斯透過油氣出口賺取戰爭經費的渠道。

相關報道：俄烏戰爭4周年｜世銀等估算　烏克蘭重建需約5580億美元

能源巨頭輸油動線受阻

是次爭議的核心在於「里海管道聯盟」計劃，該設施除了運輸部分俄羅斯石油外，更承載了哈薩克約80%的石油出口量。這條能源生命線涉及雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚（ExxonMobil）及蜆殼集團（Shell）等多家西方能源巨頭的利益，令軍事行動演變成外交風波。

在記者會上，斯特凡尼希娜強調，美方的警告並非要求烏克蘭全面停止攻擊俄軍基建設施，而是針對具體影響美方經濟利益的行動。她表示，烏克蘭政府會對此保持警惕，並將美方的考量「謹記在心」。目前，美國國務院尚未就報道發表回應。

相關報道：俄烏戰爭4周年 | 普京：發展核武絕對優先 澤連斯基斥發動第3次世界大戰

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
5小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:14
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
5小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
3小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
10小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
5小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT