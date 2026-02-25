俄烏戰爭︱美國不滿烏軍空襲黑海輸油港 警告勿損美方利益

在俄烏戰爭爆發4週年之際，據彭博社報道，烏克蘭駐美國大使斯特凡尼希娜（Olga Stefanishyna）於當地時間24日透露，特朗普（Donald Trump）政府已就烏方襲擊俄羅斯黑海輸油管設施提出抗議，指相關軍事行動已干擾美國主要能源公司，在哈薩克的石油輸送業務。

國務院罕有警告烏方克制

斯特凡尼希娜在烏克蘭駐華盛頓大使館的新聞發布會上表示，烏方近日收到美方的外交照會，指烏克蘭軍隊對俄羅斯港口城市新羅西斯克（Novorossiysk）的「里海輸油管聯合體」（CPC）碼頭進行襲擊，直接影響美國在哈薩克的投資利益。

斯特凡尼希娜引述美國國務院稱，美方明確告知烏克蘭「應避免打擊涉及美國利益的目標」。據悉，新羅西斯克是俄羅斯在黑海最重要的石油轉運中心，烏方去年底對該處發動襲擊，原意是為了切斷俄羅斯透過油氣出口賺取戰爭經費的渠道。

能源巨頭輸油動線受阻

是次爭議的核心在於「里海管道聯盟」計劃，該設施除了運輸部分俄羅斯石油外，更承載了哈薩克約80%的石油出口量。這條能源生命線涉及雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚（ExxonMobil）及蜆殼集團（Shell）等多家西方能源巨頭的利益，令軍事行動演變成外交風波。

在記者會上，斯特凡尼希娜強調，美方的警告並非要求烏克蘭全面停止攻擊俄軍基建設施，而是針對具體影響美方經濟利益的行動。她表示，烏克蘭政府會對此保持警惕，並將美方的考量「謹記在心」。目前，美國國務院尚未就報道發表回應。

