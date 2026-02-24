冬季風暴襲美 | 部分地區積雪81厘米 逾7400航班取消 超過60萬戶停電

冬季風暴周一（23日）繼續肆虐美國東北部，部分地區降雪量超過76.2厘米，惡劣的天氣導致道路關閉、鐵路停駛並迫使約7400航班取消，數百萬居民的交通幾乎陷入停擺，超過60萬戶停電。

根據航班追蹤網站FlightAware的資料，航空公司已取消超過7400個航班，另有2300航班延誤，周二預計取消的航班也超過1800班。大多數取消或延誤的航班集中在美國東北部，包括紐約甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場、波士頓洛根機場與新澤西紐瓦克自由國際機場。

其中，拉瓜迪亞機場和甘迺迪國際機場受影響最為嚴重，被取消的航班比率分別高達98%和90%。

截至美東時間下午1時，紐約市中央公園的降雪量超過50厘米，部分地區降雪量達61厘米。紐約市學校23日因下雪宣布停課一天。市長馬姆達尼宣布該市進入緊急狀態，全市從22日晚9時至23日中午12時實施出行禁令。

麻省波士頓降雪量超過35厘米，費城積雪達36厘米，羅德島首府普羅維登斯的積雪超過81厘米，創下普羅維登斯市的紀錄。

7州進緊急狀態

23日，紐約州、新澤西州、康涅狄格州等7個州宣布進入緊急狀態。紐約州州長霍楚爾宣布出動100名國民警衛隊隊員，協助紐約市和長島等地應對暴風雪。

新澤西州發布出行禁令，並暫停所有州內鐵路和公共汽車運行。羅德島公共交通管理局宣佈從22日晚間至23日暫停所有公共交通服務。

降雪和大風造成美國東北部地區大面積停電。根據電力追蹤網站PowerOutage.us，截至23日下午，全美各地有超過60萬8711戶住家與店家無電可用，其中在PowerOutage.us追蹤的麻省近300萬用電戶中，有約10%處於停電狀態。