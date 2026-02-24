Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓戒嚴風波｜尹錫悅提出上訴 不服內亂罪判囚終身

即時國際
更新時間：11:50 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:50 2026-02-24 HKT

南韓前總統尹錫悅不服發動內亂罪一審無期徒刑判決，提出上訴。

首爾中央地方法院上周四（19日）裁定，尹錫悅發動內亂罪，罪名成立，一審判處終身監禁。

相關新聞：南韓戒嚴風波｜尹錫悅內亂罪成囚終身 為給民眾帶來「苦難」道歉

法官早前宣判時表示，難以否認尹錫悅意圖通過向國會派遣軍隊實施封鎖、逮捕主要政治人物等方式使國會活動癱瘓，導致國會在一段時間內無法正常履行職能。法院同時認定尹錫悅派遣軍隊發起暴動的事實成立。尹錫悅的行為符合刑法上內亂罪成立條件中的「以擾亂憲政秩序為目的」與「暴動」。

相關新聞：南韓戒嚴風波｜尹錫悅被判無期徒刑 專家料最終獲特赦如全斗煥盧泰愚

法官又指出，宣布緊急戒嚴本身不直接構成內亂罪，但若其目的在於使憲法機關功能癱瘓，則可構成內亂罪。對於量刑理由，法院表示，尹錫悅直接主導策劃犯罪，並使多人參與其中，緊急戒嚴帶來巨大的社會代價，尹錫悅卻沒有表現出歉意。但法院也提到有利減刑的部分，包括多數計劃以失敗告終、無犯罪前科、長期擔任公職，且已65歲處於高齡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
18小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
7小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
18小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
4小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
22小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
17小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
4小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
5小時前