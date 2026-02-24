南韓戒嚴風波｜尹錫悅提出上訴 不服內亂罪判囚終身

南韓前總統尹錫悅不服發動內亂罪一審無期徒刑判決，提出上訴。

首爾中央地方法院上周四（19日）裁定，尹錫悅發動內亂罪，罪名成立，一審判處終身監禁。

法官早前宣判時表示，難以否認尹錫悅意圖通過向國會派遣軍隊實施封鎖、逮捕主要政治人物等方式使國會活動癱瘓，導致國會在一段時間內無法正常履行職能。法院同時認定尹錫悅派遣軍隊發起暴動的事實成立。尹錫悅的行為符合刑法上內亂罪成立條件中的「以擾亂憲政秩序為目的」與「暴動」。

法官又指出，宣布緊急戒嚴本身不直接構成內亂罪，但若其目的在於使憲法機關功能癱瘓，則可構成內亂罪。對於量刑理由，法院表示，尹錫悅直接主導策劃犯罪，並使多人參與其中，緊急戒嚴帶來巨大的社會代價，尹錫悅卻沒有表現出歉意。但法院也提到有利減刑的部分，包括多數計劃以失敗告終、無犯罪前科、長期擔任公職，且已65歲處於高齡。