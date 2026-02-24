Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪梅田二手名牌店遭爆竊　獨行賊破窗狂掃多件珠寶手袋

即時國際
更新時間：11:35 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:43 2026-02-24 HKT

日本大阪市今日（23日）清晨有二手名牌店發生盜竊案。位於大阪府大阪市北區芝田的「Brand Off 大阪梅田店」於早上約5時15分防盜系統突然啟動，保安公司察覺異狀後通報警方，大阪府警員隨即到場處理。

閉路電視拍下作案過程

據《讀賣新聞》報道，警方抵達時發現店舖入口玻璃遭砸毀，店內多個展示櫃亦被破壞，現場凌亂。初步點算後，有數十件貴金屬與商品失竊，包含珠寶飾品及手袋等高價物品，警方以盜竊方向展開調查。

閉路電視片段顯示，疑犯在案發時單獨現身，手持工具強行破壞大門及陳列櫃後取走物品離去；其穿著特徵為白色上衣、黑色褲子，但年齡與性別仍待確認，而案發當時店內無員工或顧客。

據了解，該店為二手名牌連鎖門市，主要販售名牌手袋、手錶、皮夾、珠寶及貴金屬，位處於梅田商圈核心地段。警方正調查周邊閉路電視片段並擴大追查，呼籲目擊可疑情況的民眾提供線索，以盡速逮捕疑犯。

