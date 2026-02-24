據報13歲金主愛已擔任導彈局局長並改名「金主惠」 接班人態勢更濃烈

北韓領導人金正恩接班問題再掀關注。南韓傳媒引述情報單位消息報道，金正恩已安排年僅13歲的女兒出任北韓「導彈總局局長」，並讓她實際參與軍方決策，為接班鋪路。此外，她的真名或已由外界熟知的「金主愛」改為「金主惠」，顯示其接班佈局進一步明確。

南韓情報：金主愛有權聽取將領匯報並下達指示

《朝鮮日報》引述南韓政府高層稱，最新情報顯示，金正恩有意讓女兒提早掌握軍權。雖然名義上導彈總局仍由張昌河擔任，但金主愛已開始聽取軍官匯報，甚至作出指示。情報部門認為，這是北韓內部確認其接班人地位的重要階段。

頻現身飛彈試射場合 身份逐步曝光

事實上，金正恩近年多次攜女兒出席核武及洲際彈道導彈試射場合。早於2022年11月，她陪同父親視察「火星-17」洲際彈道導彈發射現場，北韓官方傳媒首次公開報道其存在，但僅以「愛女」稱呼，未提名字。

「金主愛」一名最早由美國前NBA球星洛文（Dennis Rodman）於2013年訪朝後對外披露。其後亦有脫北外交官證實相關說法。不過，南韓情報指，她在被內部確立為接班人後，或已改名為「金主惠」，情況與金正恩當年接班前後改名相似。

金正恩接掌政權前亦曾「改名」

金正恩本人的名字亦是在2010年9月被正式任命為「人民軍大將」並確立接班人地位後，才由官方首次公開。此前外界普遍稱其為「金正雲」。

朝中社報道，在周一（23日）北韓五年一度的勞動黨代表大會上，會議一致通過金正恩續任黨總書記。決議強調，他已建立革命性武裝力量，大幅提升以核武為核心的戰爭遏制能力，並將公布核武發展下一階段目標。

分析認為，讓金主愛提早涉足導彈與核武體系，象徵接班布局與軍權緊密相連，亦有助於鞏固其未來在軍方與黨內的權威。