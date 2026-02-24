愛潑斯坦案｜英警方拘捕文德森 涉公職人員行為不當

英國警方周一（23日）拘捕前英國駐美大使、工黨重量級人物文德森（Peter Mandelson），指其涉嫌「公職人員行為失當」，案件源於其與美國已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

疑15年前將敏感政府資訊交愛潑斯坦 涉「公職人員行為失當」

倫敦警察廳表示，警方在北倫敦一處住所拘捕一名72歲男子，並帶返警署問話。警方未有按慣例公布姓名，但英國傳媒已確認涉案人士為曼德爾森。

據報，警方正調查文德森是否在約15年前，將敏感、甚至可能影響市場的政府資訊轉交愛潑斯坦。案件並不涉及任何性不當行為指控

72歲的文德森去年9月已因與愛潑斯坦的關係，被解除英國駐美大使職務。當時有電郵曝光顯示，他在愛潑斯坦2008年因涉及未成年性罪行被定罪後，仍與對方保持友誼。

相關新聞：愛潑斯坦案︱安德魯搬離皇家住所細節 曾用母親作「擋箭牌」：我是女王次子

報道指，上月美國司法部公布的新一批愛潑斯坦文件，揭露文德森於2009年出任政府要職期間，疑曾向愛潑斯坦傳遞敏感政府消息。英國警方隨後展開刑事調查，並搜查文德森位於倫敦及英格蘭西部的兩處住宅，進一步蒐證。

美國司法部釋出的文件同時顯示，愛潑斯坦在2003至2004年間，分3次將共計7.5萬美元（58萬港元）的款項匯入與文德森有關的銀行帳戶。文德森說，他對這幾筆匯款毫無印象。

除了金錢瓜葛，司法部文件中有一張未標註日期照片，照片中文德森僅穿T恤與內褲，與身旁一名臉部已被美國當局遮蔽、穿浴袍的女子談話。他接受BBC訪問表示，自己「無法辨認出地點或那名女性，也想不起來當時的情況為何」。

案件仍在調查階段，文德森暫未被正式起訴。

安德魯早前被捕 政壇壓力持續升溫

曼德爾森被捕前四日，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）亦因與愛潑斯坦的友誼關係，涉嫌類似公職失當行為被捕。安德魯其後在被扣查超過10小時後獲釋，案件仍在調查中。