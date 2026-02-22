Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案︱安德魯搬離皇家住所細節 曾用母親作「擋箭牌」：我是女王次子

即時國際
更新時間：15:55 2026-02-22 HKT
發佈時間：15:55 2026-02-22 HKT

英國王室再爆醜聞風波，英皇弟弟、前王子安德魯被指牽美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案，日前被捕。英國傳媒報道，安德魯早前被要求搬離皇家住所時，一度情緒激動，多次叫喊「我是女王次子，你們不能這樣對我」

英國《太陽報》、《每日郵報》昨日（21日）引述一名王室內部人士透露，安德魯在被要求遷出其居住了超過20年的皇家住所時，表現得「傲慢且脫離現實」。消息人士稱：「他竟然援引女王之名為自己開脫，此舉非常荒謬，到現在都沒人知道他是否真正意識到自己處境之嚴峻。」

另一名知情人士亦證實，要求安德魯搬遷的談判氣氛非常緊張，安德魯已明確表示他「不願離開」。

安德魯被指與已故美國富商淫媒愛潑斯坦存在千絲萬縷關係。他早前被指控曾在愛潑斯坦的豪宅內，與未成年女性發生性關係。儘管安德魯一直否認指控，並自稱早已與愛潑斯坦劃清界線，但醜聞已對英國王室的聲譽造成持續性的嚴重損害。

安德魯早前已被國王查理斯三世剝奪尊號、頭銜和榮譽，並於今年2月搬離居住逾20年的王室住所。上周四（19日），安德魯更因涉嫌在擔任公職期間行為不端，而被警方正式逮捕。在被拘留約11個小時後，他才獲准保釋。

