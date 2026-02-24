關稅違憲裁決｜特朗普：任何國家想「耍花招」將臨更高關稅 歐議會暫停審批歐美貿易協議
更新時間：01:05 2026-02-24 HKT
發佈時間：01:05 2026-02-24 HKT
發佈時間：01:05 2026-02-24 HKT
美國聯邦最高法院日前裁定，總統特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推行的單邊關稅措施違憲，引發全球市場震盪。特朗普2月23日強硬回應，警告任何國家若企圖借裁決「耍花招」，將面臨更高關稅，甚至「更嚴重後果」。
特朗普在社交平台發文指，某些國家多年來「佔美國便宜」，若利用法院裁決試圖規避原有安排，美方將徵收比此前協議更高的關稅。他又強調，作為總統毋須再向國會尋求批准，關稅權力早已獲得授權，即使法院裁決亦未否定其整體關稅權限。
在裁決公布後，特朗普迅速簽署行政命令，改引用《貿易法》第122條，以「國際收支嚴重失衡」為由，對全球進口商品徵收10%關稅，自美東時間24日凌晨起生效，為期150天。根據美國法例，上述
其後他再宣布，將稅率提高至法律容許的15%上限，並即時實施，同時表示會在未來150天內研究並公布新的「合法關稅機制」。
市場對政策走向高度敏感，現貨黃金一度急升約1.5%，多隻黃金相關股份顯著上揚。投資界憂慮，美國與多國已達成或正在磋商的貿易協議，或因裁決及新關稅措施而出現變數。
歐洲議會叫停審批 要求法律確定性
歐洲方面亦迅速作出反應。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格表示，歐洲議會談判團隊已決定暫停批准歐美貿易協議的相關程序，並推遲原定於24日進行的投票。
朗格指出，在採取進一步行動前，必須確保規則清晰及具備法律確定性，以免協議基礎出現動搖。
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT