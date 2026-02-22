關稅違憲裁決｜拆局：中國處於「更有利位置」 增強與美談判籌碼

美國最高法院上周五（20日）頒佈的一紙裁決，推翻了特朗普政府實施的全球關稅措施。分析認為，無論是中美領導人會面之前的經貿磋商，或是北京關切的台灣問題，美國高院這項裁決都讓中國處在更有利的位置。



曾在特朗普首個任期擔任商務部長的羅斯研判，特朗普可選的替代方案都會削弱他與各國，尤其是與中國的談判籌碼。

10%芬太尼關稅也沒了

特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國。彭博社指出，在白宮調整對策之際，美最高法院裁決也對特朗普計畫與習近平主席的會晤產生直接影響，預計雙方屆時將延長去年達成的關稅休戰。中國勢將以更有力的姿態參與談判，這可能使特朗普料將提出的大規模採購美國商品、波音飛機以及能源的要求更難達成。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國經濟專家甘迺迪指出，考慮到北京以切斷稀土供應作為威脅手段的有效性，特朗普在貿易戰中早已處於「守勢」，這次關稅挫敗很可能「在中國眼中坐實了他的弱勢」。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向新加坡《聯合早報》分析，從中美領導人去年10月釜山會面可看出，美國對華打關稅牌的效應已在下降，所以美國同意將芬太尼相關關稅從20%減至10%。高院判決出爐後，10%芬太尼關稅也沒了，即便特朗普依據其他法源實施加征關稅，對中方來講已經影響不大。

中方手握「大豆牌」可逼美讓步

吳心伯認為，美國高院裁決「讓中方處在更有利的位置」，因為中國還手握重要的「大豆牌」。今年是美國中期選舉，如果大豆滯銷，影響美國農業州選票，「對特朗普來講，是要命的」。

吳心伯分析，美國以高關稅施壓，北京才同意大量採購美國大豆，如今美國高院判處加征關稅違法，如果中國還繼續大買美國大豆，那華盛頓就必須在其他方面讓步，比如在中國關心的美國對華科技限制，對華出售高端晶片方面要有所鬆動，以及改善中資在美經營環境。



吳心伯也評估，對北京而言，台灣問題比經貿問題更重要。他判斷，特朗普訪華時應能在台灣問題表現出「一定的靈活性和建設性」，「但整個大交易可能還需要更多時間」。

他說，即便美國不停止全部對台軍售，也應當承諾軍售數量的上限，北京相信也會以某些東西綁定、交換。「比如說，如果訪華之後你又對台軍售，那我為什麼要買大豆？我們也可以取消。」

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝則認為，特朗普訪華仍將達成某種積極的貿易休戰框架或協定，美國高院的裁決，或許會讓中國獲得某些戰術優勢，但最終影響尚難預料。他認為，華盛頓和北京之間的貿易談判，不會對美國對台灣軍售產生直接影響。