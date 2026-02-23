貝森特批代表中國如同出賣美國 谷愛凌：我贏了才變政治出氣袋

美國出生的「雪科」天后谷愛凌，再次代表中國奪得奧運金牌，舉動惹起美國政要批評，繼副總統萬斯後，美國財長貝森特也批評，指谷愛凌代表中國的決定形同「出賣」。谷愛凌則指因為她贏了，成為美國某些政治力量的出氣包。

與索羅斯相提並論

貝森特於20日在霍士新聞的訪問中回應萬斯對谷愛凌的批評，直言谷愛凌選擇代表美國最大的對手出賽是「出賣」（sold out）行為，並將她與民主黨金主索羅斯（George Soros）相提並論。



相關新聞：冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩

他表示，「就像副總統先前在節目中提到這位年輕奧運選手一樣，美國待她不薄，她卻選擇出賣，倒向中國。美國也曾厚待索羅斯先生。」

萬斯17日接受「The Story With Martha MacCallum」訪問時指，谷愛凌是「一個在美國長大、受惠於我們教育體制，並享有讓這個國家成為偉大之地的自由與權利的人，我會希望他們能選擇代表美國參賽。」

萬斯又指，只認同自己是美國人的奧運選手，才是他全力加油的對象。



相關新聞：冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩

批評是因討厭中國

谷愛凌19日在「今日美國報」（USA Today）回應萬斯的批評，稱「受寵若驚」。當被問到是否覺得成為「某種美國政治力量」的出氣包時，谷愛凌回答說：「是的，我確實有這種感覺。」

報道指，谷愛凌稱「很多運動員都代表其他國家參賽…人們只對我這樣做有意見，是因為他們把中國視為單一整體，然後他們就是討厭中國，所以這其實不是他們表面上說的那回事。」

對於現在飽受批評，谷愛凌：「還有一個原因是因為我贏了。如果我表現不好，我想他們可能就不會這麼在意了，對我來說這也沒關係。每個人都有表達意見的權利。」

過去，谷愛凌曾透露，因代表中國參賽遭人身攻擊，「當時甚至叫了警察。我收過死亡威脅，宿舍也被洗劫過。作為一名22歲的年輕人，我經歷了一些我真心認為沒人應該承受的事情。」