冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩

2026年冬季奧運會的中國代表谷愛凌，終於在自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中奪得今屆首面金牌。賽後，谷愛凌透露成功衛冕後才得知，她的外婆馮國珍去世，說到傷心處，谷愛凌淚灑記者會「昨晚才夢到她」。

賽前一晚夢見外婆

「雪科」天后谷愛凌在本屆的米蘭冬奧，之前僅獲兩面銀牌，但22日成功摘冠後，她卻遲到了賽後記者會。她現身後解釋，「我剛剛才知道我的外婆過世了。她在我成長過程中佔有非常重要的位置，是我極為仰慕的人。」

說到與她感情甚篤的外婆逝世，谷愛凌即哽咽，還透露：「其實我昨晚還做了個夢，夢到了她。」

谷愛凌的中間名「Feng」，便是來自年逾90的馮國珍(Feng Guozhen)。谷愛凌憶述外婆的生平，「她非常堅強，是一名鬥士。我覺得，很多人只是順順地過完一生，但她就像一艘蒸汽船。她掌控自己的人生，緊握韁繩，把人生塑造成她想要的樣子。她給了我非常多啟發。我來參加奧運前最後一次見到她時，她已經病得很重，所以我有料想到這個可能性。」

「我沒有向她保證我一定會奪冠，但我答應她，我會像她一樣勇敢。」

根據過去的報道，馮國珍在米蘭冬奧舉行前受訪，當時已記不起外孫女參加冬奧會，只勸勉谷愛凌「長大後要成為國家棟樑，你自己加油，我都是自力更生」。