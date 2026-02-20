Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奧運｜谷愛凌驚險晉級U池決賽 對再次摔倒感奇怪又懊惱

即時中國
更新時間：10:45 2026-02-20 HKT
發佈時間：10:45 2026-02-20 HKT

在2026年冬季奧運會的自由式滑雪U型池預賽中，代表中國的谷愛凌再次讓觀眾為她捏了一把冷汗。她在第一輪滑行中意外摔倒，所幸憑藉第二輪的穩定發揮，成功鎖定決賽席位。這已經是她本屆冬奧會上第三次在預賽中上演類似的「逆轉」劇情。

壓力不夠大？

「我真的不是故意的，如果能第一趟就成功，我當然希望如此。抱歉，又讓大家嚇一跳。」賽後，谷愛凌帶著招牌的笑容向傳媒解釋。對於為何總是在比賽初期出現失誤，她坦言自己也感到「奇怪又懊惱」，並一直在尋找答案。

相關新聞：冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批

相關新聞：2026冬季奧運會│美運動員回擊特朗普罵「loser」 谷愛凌聲援

摔倒的瞬間，她腦中閃過的念頭是：「怎麼又來了？」事實上，在本屆冬奧會的坡面障礙技巧和大跳台預賽中，她都曾出現失誤，並在背水一戰的壓力下才成功晉級。

「這不是技術問題，」谷愛凌分析道，「我一直在問自己為什麼資格賽總是摔倒。好像我需要達到一定的壓力門檻，才能激發出最佳狀態。第一輪的壓力似乎還不夠大，但我也不確定這麼想對不對。」網友也調侃：「不摔不會滑？」

儘管過程驚險，但連續兩屆奧運會、六次闖入決賽的成績證明了她的實力與強大的心理素質。谷愛凌表示，奧運會的巨大壓力會讓人過度思考，這是其他賽事所沒有的。「但歸根結底，我選擇了相信自己，最終取得了勝利。我為自己今天應對壓力的方式感到非常自豪。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
21小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
18小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
17小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
12小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
13小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
20小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
15小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
16小時前