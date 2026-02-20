冬季奧運｜谷愛凌驚險晉級U池決賽 對再次摔倒感奇怪又懊惱

在2026年冬季奧運會的自由式滑雪U型池預賽中，代表中國的谷愛凌再次讓觀眾為她捏了一把冷汗。她在第一輪滑行中意外摔倒，所幸憑藉第二輪的穩定發揮，成功鎖定決賽席位。這已經是她本屆冬奧會上第三次在預賽中上演類似的「逆轉」劇情。

壓力不夠大？

「我真的不是故意的，如果能第一趟就成功，我當然希望如此。抱歉，又讓大家嚇一跳。」賽後，谷愛凌帶著招牌的笑容向傳媒解釋。對於為何總是在比賽初期出現失誤，她坦言自己也感到「奇怪又懊惱」，並一直在尋找答案。

相關新聞：冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批

相關新聞：2026冬季奧運會│美運動員回擊特朗普罵「loser」 谷愛凌聲援

摔倒的瞬間，她腦中閃過的念頭是：「怎麼又來了？」事實上，在本屆冬奧會的坡面障礙技巧和大跳台預賽中，她都曾出現失誤，並在背水一戰的壓力下才成功晉級。

「這不是技術問題，」谷愛凌分析道，「我一直在問自己為什麼資格賽總是摔倒。好像我需要達到一定的壓力門檻，才能激發出最佳狀態。第一輪的壓力似乎還不夠大，但我也不確定這麼想對不對。」網友也調侃：「不摔不會滑？」

儘管過程驚險，但連續兩屆奧運會、六次闖入決賽的成績證明了她的實力與強大的心理素質。谷愛凌表示，奧運會的巨大壓力會讓人過度思考，這是其他賽事所沒有的。「但歸根結底，我選擇了相信自己，最終取得了勝利。我為自己今天應對壓力的方式感到非常自豪。」