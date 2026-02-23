被愛犬舔一下引發敗血症 英婦切雙手小腿保命 生死經歷曝光
更新時間：14:12 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-23 HKT
英國56歲婦人桑加（Manjit Sangha）疑似被愛犬舔到身上一個小傷口，引發嚴重敗血症，心臟曾驟停6次，最終導致雙手及一對小腿被切除，住院長達32周才終於返家。她為此提醒其他人，這種可怕的經歷可能發生在任何人身上，千萬不能輕忽寵物舔舐傷口的潛在風險。
不忘提醒其他人注意風險
她於去年7月14日病發，當天下班返家後開始感到身體不適，到翌日早上，便失去意識、呼吸困難、嘴唇發紫及手腳冰冷。
她的丈夫卡姆（Kam Sangha）回憶道：「怎麼可能在不到24小時內發生這種事？明明周六她還在跟狗玩，周日去上班，周一晚上就陷入昏迷。」
或因舔到某處小傷口
醫生研判，桑加的敗血症很可能是因為狗狗舔舐她身上某處小傷口，例如割傷或抓痕。敗血症極為嚴重，患者的免疫系統會開始攻擊自身組織和器官，而非對抗疾病和感染，往往危及生命。
桑加因為情況嚴重，要入住深切治療病房，心臟曾停止跳動6次。由於敗血症迅速擴散，外科醫生要截除她的雙手以及膝蓋以下的雙腿。她還被切脾臟，對抗肺炎，並出現膽結石，這意味著她未來可能需要接受更多手術，再次住院治療。
在醫院度過結婚37周年紀念日
60歲的卡姆為陪伴愛妻，已經7個月沒有工作。他表示：「每一天都以為『她今天可能撐不過去了』，但她每一天都證明我們錯了，她經歷了這麼多磨難。她真的非常堅強。」
這對夫婦甚至在醫院度過37周年結婚紀念日。桑加表示，她完全不知道發生了什麼事，「第一個月我什麼都不記得」。
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
6小時前
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
2026-02-22 13:06 HKT