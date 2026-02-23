被愛犬舔一下引發敗血症 英婦切雙手小腿保命 生死經歷曝光

英國56歲婦人桑加（Manjit Sangha）疑似被愛犬舔到身上一個小傷口，引發嚴重敗血症，心臟曾驟停6次，最終導致雙手及一對小腿被切除，住院長達32周才終於返家。她為此提醒其他人，這種可怕的經歷可能發生在任何人身上，千萬不能輕忽寵物舔舐傷口的潛在風險。

不忘提醒其他人注意風險

她於去年7月14日病發，當天下班返家後開始感到身體不適，到翌日早上，便失去意識、呼吸困難、嘴唇發紫及手腳冰冷。

她的丈夫卡姆（Kam Sangha）回憶道：「怎麼可能在不到24小時內發生這種事？明明周六她還在跟狗玩，周日去上班，周一晚上就陷入昏迷。」

桑加提醒其他人注意風險。Gofundme

因為敗血症，要切除切除雙手及一對小腿，桑加住院長達32周。Gofundme

桑加住院長達32周才終於返家。X@yerelgundemi

或因舔到某處小傷口

醫生研判，桑加的敗血症很可能是因為狗狗舔舐她身上某處小傷口，例如割傷或抓痕。敗血症極為嚴重，患者的免疫系統會開始攻擊自身組織和器官，而非對抗疾病和感染，往往危及生命。

桑加因為情況嚴重，要入住深切治療病房，心臟曾停止跳動6次。由於敗血症迅速擴散，外科醫生要截除她的雙手以及膝蓋以下的雙腿。她還被切脾臟，對抗肺炎，並出現膽結石，這意味著她未來可能需要接受更多手術，再次住院治療。

在醫院度過結婚37周年紀念日

60歲的卡姆為陪伴愛妻，已經7個月沒有工作。他表示：「每一天都以為『她今天可能撐不過去了』，但她每一天都證明我們錯了，她經歷了這麼多磨難。她真的非常堅強。」

這對夫婦甚至在醫院度過37周年結婚紀念日。桑加表示，她完全不知道發生了什麼事，「第一個月我什麼都不記得」。