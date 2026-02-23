伊朗局勢｜伊媒：一旦開戰特朗普家族在中東項目將成攻擊目標

美伊緊張局勢持續升溫，伊朗媒體《Vatan-e Emrooz》警告，若兩國爆發戰爭，約旦將成為首要打擊目標之一，原因是當地駐有美軍飛機，且與華盛頓保持軍事合作。報道更點名指，特朗普家族在波斯灣地區的商業利益，包括在阿聯酋的投資項目，亦可能在衝突一開始就成為攻擊對象。

為防遭暗殺 傳哈梅內伊欽點「事實上的總統」

有關言論被視為伊朗輿論場對美方施壓的一部分，顯示一旦戰事爆發，衝突範圍或擴及中東多國及商業設施。

伊媒報道指，一旦美伊爆發戰爭，特朗普家族在波斯灣地區的商業利益，包括在阿聯酋的投資項目，亦可能在衝突初期就成為攻擊對象。美聯社

相關新聞：伊朗局勢 | 美媒：哈梅內伊父子成「斬首」目標 數百美軍撤出卡塔爾基地

另一方面，《紐約時報》引述多名伊朗高級官員報道，因應開戰風險及暗殺威脅，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）已下達密令，為關鍵軍政職位設立多達四層接班安排，並授權一個由親信組成的「核心圈」在其遭暗殺或失聯時代行決策。

報道指，最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）已獲正式委託確保政權延續，被形容為「事實上的總統」。知情官員透露，拉里賈尼已全面介入內政與外交事務，包括主導與美國的核談判、聯繫俄羅斯與卡塔爾等盟友，以及處理國內大規模示威後續局勢。

報道指出，伊朗高層正為最壞情況作準備，甚至內部討論若領導層遭殲滅，或仿效委內瑞拉由代總統接管的模式，由拉里賈尼等人臨時掌權，在壓力下與美方談判。

不過，潛在看守領袖均面對鎮壓示威及貪腐指控，專家質疑若爆發戰事，相關人選能否在戰後穩住局勢仍存在重大不確定性。

同時，哈梅內伊亦授權由軍事顧問薩法維、議長加利巴夫及辦公室主任希賈齊等人組成的核心決策圈，在特殊情況下維持政權運作。雖然他早前已秘密指定三名潛在最高領袖繼承人，但由於拉里賈尼並非高級神職人員，並不屬於正式繼承名單。