伊朗局勢 | 美媒：哈梅內伊父子成「斬首」目標 數百美軍撤出卡塔爾基地

美國Axios新聞網站周五（20日）報道，美國國防部已向總統特朗普提供打擊伊朗的多種方案，其中一個方案是剷除伊朗最高領袖哈梅內伊及其兒子穆傑塔巴。穆傑塔巴被視為哈梅內伊的潛在繼任人。另據《紐約時報》報道，已有數百名美軍士兵從卡塔爾的烏代德空軍基地撤離。另外，美國海軍第五艦隊所在的巴林，也有美軍撤走。伊朗已多次警告，一旦受襲，將會襲擊區內美軍基地報復。

Axios援引特朗普一名顧問說，五角大樓針對各種情況都準備了方案，其中一個方案是剷除哈梅內伊父子，以及所有宗教領袖。這名顧問還說：「總統會選擇什麼方案，沒人知道。我想他自己也不知道。」有消息人士稱，數周前已有人向特朗普提出刺殺哈梅內伊及其子的計劃。

傳特朗普正考慮除掉哈梅內伊的方案。法新社

德黑蘭的哈梅內伊巨型宣傳版，寫有他指特朗普是罪犯的語句。美聯社

已有數百名美軍士兵從卡塔爾的烏代德空軍基地撤離。路透社

特朗普隨時可能下令攻擊

另一名特朗普高級顧問指，特朗普仍在權衡各種可能性，他隨時可能決定發動攻擊。

該報道還援引美國高級官員的話說，特朗普政府準備考慮允許伊朗進行「象徵性」鈾濃縮的方案，但前提是該方案不會為伊朗製造核武器留下任何可能性。

《紐約時報》20日引述五角大樓官員報道，已有數百名美軍從卡塔爾的烏代德空軍基地撤走。烏代德空軍基地是美國在中東地區最大軍事基地，2025年6月，以色列突襲伊朗引發的12天軍事衝突期間，美國轟炸伊朗核設施，作為反擊，伊朗用導彈打擊烏代德空軍基地。

軍事衝突或超過12天

駐有美國海軍第五艦隊的巴林，也有美軍撤離。目前，美軍還駐紮在位於伊拉克、敘利亞、科威特、沙特阿拉伯、約旦和阿聯酋的基地。

美國智庫凱托學會高級研究員湯普森說，這看起來像是在為一場更持久的衝突做準備，五角大樓似乎「預見到伊朗的反應，可能會對該地區美軍基地構成重大風險」。報道說，五角大樓認為戰爭可能持續超過12天。

擬定有限軍事打擊

而特朗普20日在白宮確認，他正在考慮對伊朗進行「初步的有限軍事打擊」，以迫使伊朗接受美方在核協議方面的要求。

據《華爾街日報》19日報道，如果對伊朗進行「初步的有限軍事打擊」，首輪攻擊可能在未來幾天內進行，目標將是部分軍事或政府設施；如果伊朗仍拒絕停止鈾濃縮活動，美方將針對伊朗政府的關鍵設施發動大規模行動，目的或是「推翻政權」。

