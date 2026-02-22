阿耳忒彌斯2號 | 氦氣流量中斷故障需進行維修 原定3月6日發射將延遲

美國太空總署（NASA）周六（2月22日）宣布，「阿耳忒彌斯2號（Artemis II）」火箭上級階段出現液態氦流入中斷的新問題，導致原定3月6日發射計劃「幾乎確定」延遲。火箭需從發射台完全撤回車輛組裝大樓（Vehicle Assembly Building）進行維修。

3月發射窗口已排除在外

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在社交媒體帖文表示火箭將從發射台上移除，送回組裝大樓進行維修。「我們將開始撤回準備，這意味著3月發射窗口已排除在外。」他表示，工程師周五晚至周六凌晨發現太空發射系統（SLS）火箭上級階段氦氣流量中斷，而「氦氣流入是發射必需條件」。

火箭需從發射台完全撤回車輛組裝大樓進行維修。

艾薩克曼指出，此問題與前月阿耳忒彌斯1號曾出現的氦氣故障是否相同仍未確定。阿耳忒彌斯2號已多次延期，上次主要因首次「濕式彩排」失敗。但僅數日前完成的第二次彩排成功，讓NASA一度信心滿滿推進3月6日發射，僅一天後即爆出新故障。

「阿耳忒彌斯2號」為載人環月任務，四名太空人——克里斯蒂娜·科赫（Christina Koch）、里德·懷斯曼（Reid Wiseman）、維克多·格洛弗（Victor Glover）及加拿大太空人傑里米·漢森（Jeremy Hansen）——將進行為期10天的環月飛行，觀察月球背面，並執行關鍵測試，為預計2028年實現人類重返月球表面的阿耳忒彌斯3號鋪路。