《哈利波特》「馬份」貼「馬爾福」春聯賀歲

即時國際
更新時間：21:43 2026-02-21 HKT
發佈時間：21:42 2026-02-21 HKT

今年農曆新年適逢「馬年」，《哈利波特》中的反派角色「馬份」（Draco Malfoy），因其中國譯名「馬爾福」的「馬」字應節，「福」字吉祥，意外成為華語網絡圈的新春吉祥物。豈料此熱潮竟傳到本人耳中，「馬份」本尊、英國演員湯姆費爾頓（Tom Felton）周四（19日）更親自在社交平台貼出「馬爾福」專屬春聯向大家拜年，引爆網民熱議，不少人驚呼：「估唔到係真人！」

相關新聞：「馬份」新年爆紅｜《哈利波特》反角譯名馬爾福 「馬年爾等有福了」

《哈利波特》「馬份」貼「馬爾福」春聯賀歲。 Threads
從湯姆費爾頓分享的相片可見，他站在一道貼有「天增歲月人增壽 春滿乾坤福滿門」的繁體字春聯牆前，而正中央的「斗方」並非傳統的「福」字，而是換上了「馬份」的劇照，下方更煞有介事地貼上「馬爾福」的繁體中文、拼音及英文名Malofy。他更用繁體字發文寫道：「Happy Chinese new year x 新年快樂」，誠意十足。

帖文一出，旋即「嚇親」全球網民。不少台灣及香港粉絲湧入留言，紛紛表示難以置信：「係咪真㗎？官方帳號嚟㗎？」、「真係活得耐，乜都見得到」、「我仲以為係AI key圖，點知係本人！」、「馬份貼自己嘅春聯，畫面太好笑」。事件迅速發酵，亦有英語圈的粉絲特意向其他外國網民解釋這個「諧音梗」的來龍去脈，共同見證這場有趣的文化互動。

