Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍東太平洋襲疑似運毒船 再擊斃3人 累計148死

即時國際
更新時間：13:09 2026-02-21 HKT
發佈時間：13:09 2026-02-21 HKT

美國軍方公布，美軍周五（20）在東太平洋對一艘涉嫌運毒的船隻發動攻擊，造成3人死亡。美國自去年9月初起開始鎖定涉嫌走私毒品的船隻，至今累計已造成148人死亡，並摧毀數十艘船隻。

美軍南方司令部在社交平台X發文說，南方之矛聯合特遣隊在一條疑似毒品販運路線上，對一艘由被認定為恐怖組織操控的船隻發動致命攻擊，行動中擊斃3名男性毒品恐怖分子。

相關新聞：
美欽點5大歐美石油商進駐委國 續打擊運毒船釀3死 累計133人亡

南方司令部公開空襲的黑白影片，顯示一艘船在被炸毀並被火焰吞噬的空拍畫面。法新社
南方司令部公開空襲的黑白影片，顯示一艘船在被炸毀並被火焰吞噬的空拍畫面。法新社

炸船影片曝光

該貼文附有空襲的黑白影片，顯示一艘船在被炸毀並被火焰吞噬前的空拍畫面。

總統特朗普表示，美國正與拉丁美洲的販毒集團處於武裝衝突狀態，並將這些攻擊合理化為遏止毒品流通的必要升級行動。但他的政府幾乎沒有提供證據來支持其殺害毒品恐怖分子的說法。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
21小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
02:06
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
3小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-20 13:27 HKT
AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
將軍澳AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
日本福岡有獸父強姦兩名親女。iStock
日本福岡獸父連環強姦 15歲長女誕「胞弟」14歲次女要墮胎
即時國際
3小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
影視圈
4小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
18小時前
33歲女子被遺棄-17度極寒山峰凍死 落山求救男友被判過失殺人罪成
即時國際
7小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
7小時前