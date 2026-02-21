美軍東太平洋襲疑似運毒船 再擊斃3人 累計148死
更新時間：13:09 2026-02-21 HKT
美國軍方公布，美軍周五（20）在東太平洋對一艘涉嫌運毒的船隻發動攻擊，造成3人死亡。美國自去年9月初起開始鎖定涉嫌走私毒品的船隻，至今累計已造成148人死亡，並摧毀數十艘船隻。
美軍南方司令部在社交平台X發文說，南方之矛聯合特遣隊在一條疑似毒品販運路線上，對一艘由被認定為恐怖組織操控的船隻發動致命攻擊，行動中擊斃3名男性毒品恐怖分子。
該貼文附有空襲的黑白影片，顯示一艘船在被炸毀並被火焰吞噬前的空拍畫面。
總統特朗普表示，美國正與拉丁美洲的販毒集團處於武裝衝突狀態，並將這些攻擊合理化為遏止毒品流通的必要升級行動。但他的政府幾乎沒有提供證據來支持其殺害毒品恐怖分子的說法。
