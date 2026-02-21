智利天然氣車翻側 火焰吞公路最少4死︱有片
12:48 2026-02-21 HKT
發佈時間：12:48 2026-02-21 HKT
發佈時間：12:48 2026-02-21 HKT
智利19日發生天然氣運載車翻側爆炸事故，已導致4人死亡，17受傷，當中有人危殆。
據網上流傳的事發時影片，事故地點為智利首都聖地牙哥一條高速公路，一輛天氣然運載車翻側，氣體迅速向外擴張，覆蓋數十米範圍，最後發生爆炸，火焰「淹沒」整條公路。
當地警方指，事故已令4人死亡，另有17人受傷，其中包含一名全身燒傷、性命垂危的傷患。他指出，事故原因為卡車司機失去控制後發生撞擊，且當局證實該名卡車司機已在事故中喪生。
