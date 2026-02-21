關稅案 | 特朗普關稅遭裁定違法 全球貿易體系再陷混亂

美國最高法院裁定推翻總統特朗普的關稅措施，令全球貿易體系再度陷入混亂，各國政府、企業與消費者正試圖釐清如何退稅以及未來走向。據《華爾街日報》報道，最高法院並未說明這些關稅是否以及如何退還。對美國企業與整體經濟而言，這意味著更多的貿易不確定性。

最高法院禁止特朗普援引原本用於國家緊急狀況的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），在未經國會批准的情況下徵收全球性關稅。這項裁決使全球貿易經濟進入陌生的新局面，也可能影響特朗普近期針對加拿大與多個歐洲國家發出的關稅威脅。

特朗普仍可以其他法規推動關稅

但特朗普仍可依據其他法規推動關稅，例如1974年《貿易法》，該法允許總統透過既定程序，針對不公平貿易行為與國家安全問題加徵關稅。

然而，具體如何與何時實施仍不明朗。許多製造商、零售商與進口商再次陷入觀望狀態，類似去年關稅不確定性高漲時的情況，連基本營運決策都難以規劃。這項裁決也可能使企業爭相追回去年依IEEPA徵收的數百億美元關稅。進口商可能需向美國海關與邊境保護局申請退稅，甚至採取法律行動。

退稅既複雜又耗時 或需要數年

美聯社報道，聯邦數據顯示，截至去年12月，財政部已經從加徵的進口關稅中，收取超過1330億美元（（1萬O363億港元），未來10年的影響估計將高達約3萬億美元（23.4億港元）。消費者與企業如何計算並取回各自應得的部分，可能既複雜又耗時，很可能需要由下級法院進一步處理。

喬治城大學專研國際貿易與商業外交的教授布什（Marc L. Bush）表示：「這將帶來大量混亂。」他認為，企業最快、最可靠的退款方式可能是國會介入並宣布自動退款，否則，「這可能需要數年時間」。

企業老闆迷惘：如何拿回關稅？

明尼蘇達州嬰兒用品公司Busy Baby老闆貝尼克（Beth Benike）表示：「我鬆了一口氣，但也有些迷惘。接下來呢？我要怎麼把關稅拿回來？我真的能制定一個可長期執行的商業計畫嗎？」

貝尼克表示，她最近為一批自深圳運來、周四剛到港的矽膠餐盤支付了關稅，令她自去年以來繳納的關稅總額接近5萬美元（約39萬港元）。

