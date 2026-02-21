Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本福岡獸父連環強姦 15歲長女誕「胞弟」14歲次女要墮胎

更新時間：10:07 2026-02-21 HKT
發佈時間：10:07 2026-02-21 HKT

日本福岡縣爆駭人聽聞性侵案，有男子連環對2名親生女兒施暴，導致15歲長女懷孕生子，14歲次女要墮胎。檢方指死不認罪的被告「極其卑劣」求處判入獄17年。

檢方指缺悔意求刑17年

據日媒《每日放送》報道，被告於2024年6月至2025年2月，對當時15歲女兒持續性侵；2025年初，該父親再對當時14歲的次女伸狼爪，令兩名女兒分別懷孕，長女產子次女墮胎。

檢方指，被告「被告對女兒們反覆犯案，完全不顧她們的人格與尊嚴，每一次犯行都極其卑劣」。檢方同時強調，「他展現出明顯的慣犯特質，這些犯行都是慣性犯罪的一部分」，被告犯罪動機純粹是「為了滿足自己的性慾，其自私的動機與過程毫無可寬恕之處」。

檢方又指被告被捕時否認犯行，「他並未真誠面對自己的行為及其嚴重性，反省態度明顯不足」。

檢方指，「本案在不同意性交罪、監護者性交罪的量刑標準中，屬於相當惡質的類型」求處判刑17年。

 

 
 

