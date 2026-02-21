伊朗局勢｜特朗普：考慮向伊朗發動「有限度」軍事打擊 英國據報拒借基地「開火」

中東戰雲密布，美國總統特朗普周五首度開腔證實，正考慮向伊朗發動「有限度」軍事打擊，試圖以武力迫使對方在核協議問題上低頭。然而，美方的強硬手段踢到冷板凳，長期盟友英國據報已明確表態，拒絕借出空軍基地供美軍發動先發制人襲擊。伊朗方面則軟硬兼施，一邊警告動武會令局勢複雜化，一邊透露正草擬新協議，冀以外交手段尋求雙贏。

警告伊朗：不達成協議將有遺憾

特朗普周五在白宮出席州長工作早餐會時，面對記者追問是否考慮施襲以迫使德黑蘭就範，他直言不諱表示：「我大概可以說，我正考慮這做法。」

據英國傳媒披露，首相施紀賢已正式拒絕特朗普的要求，禁止美軍使用位於英格蘭及英屬印度洋領地迪戈加西亞島（Diego Garcia）的兩個空軍基地發動先發制人襲擊。路透社

特朗普早前在「和平委員會」會議上已發出嚴厲警告，重申絕對不容許伊朗擁有核武，更下通牒指未來10至15天將有定論，否則「將發生不好的事」。

多份美媒報道指，若美方拍板動武，首輪攻勢或在數天內展開，目標鎖定伊朗的軍事或政府設施。若德黑蘭仍堅持提煉濃縮鈾，美方行動或升級為大規模打擊，甚至旨在推翻現政權。

倫敦憂觸犯國際法 迪戈加西亞禁「起飛」

雖然特朗普有意大動干戈，但作為鐵桿盟友的英國卻選擇劃清界線。據英國傳媒披露，首相施紀賢已正式拒絕特朗普的要求，禁止美軍使用位於英格蘭及英屬印度洋領地迪戈加西亞島（Diego Garcia）的兩個空軍基地發動先發制人襲擊。英方認為，此類軍事行動存在觸犯國際法的風險。

值得注意的是，迪戈加西亞基地一直是美軍部署重型轟炸機隊、威懾中東的核心據點。英國國防部雖拒評具體行動細節，但強調英方雖反對伊朗發展核武，但中東安全與法理依據仍是首要考量，此舉無疑令美軍的軍事部署大打折扣。

伊朗拋橄欖枝 擬兩日內完稿新協議

面對美方的軍事威脅，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）採取外交攻勢。他受訪時強調，武力只會令事態糾纏不清，外交談判才是唯一出路。他透露，伊朗正全速起草新的核協議草案，預計兩、三天內完成，待最高領導層批准後將提交予美方，期望能達成一項「公平、雙贏」的協議。