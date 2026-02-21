33歲女子被遺棄-17度極寒山峰凍死 落山求救男友被判過失殺人罪成

奧地利一宗登山悲劇近日有裁決。39歲男子湯瑪斯（Thomas Plamberger）被控在攀登該國最高峰大格洛克納山（Grossglockner）期間，將體力耗盡的33歲女友克絲汀（Kerstin Gutner）留在接近峰頂位置，獨自下山求援，最終女方因失溫凍死。因斯布魯克法院裁定他構成過失殺人罪，以重大過失致人死亡，判處5個月緩刑及罰款9,400歐元（約8,200英鎊），刑期上限原可達3年。

寒夜受困僅距峰頂數十米 女友屍體翌晨被尋獲

據英國《電郵報》報道，案件發生於冬季登山期間，兩人攀登海拔3,798公尺的高峰，在距離山頂約45至50米處，克絲汀因筋疲力盡無法繼續前行。當時氣溫降至零下約8度至零下17度之間，體感溫度更接近零下20度，風速達每小時約70多公里。

湯瑪斯供稱，曾花逾一個半小時照顧女友，對方要求他盡快下山求救，才決定離開。然而，檢方質疑他報警時間與說法不符，指他在晚間受困後未即時清晰發出求救訊號，救援行動因此延誤。救難人員翌日上午約10時找到克絲汀時，她已明顯凍僵身亡。

未善用保暖裝備 未明確求救成判案關鍵

庭上披露，女方當時背囊內仍存有緊急保暖毯及臨時露宿袋，卻未被使用；救援人員亦指，死者被發現時手套脫落、登山靴未繫緊。警方曾接獲簡短通話，但未被明確告知需要即時搜救；其後多次回撥未獲接聽。被告解釋手機為節省電力而調至飛行模式。

檢方強調，湯瑪斯為較有經驗的登山者，並負責規劃行程，理應在極端環境下評估伴侶體能極限及風險，卻未有妥善履行照顧責任。法官指出，此案涉及奧地利「注意義務」原則——在危險環境中承擔他人安全責任者，若未作出適當行動，須負刑責。

湯瑪斯在庭上否認故意，稱「非常抱歉」，並指兩人一向共同作決定。法官表示不認為他是蓄意行兇，但認定其未能在嚴寒冬季環境中妥善評估伴侶狀況，屬重大過失。考慮其無犯罪紀錄及承受喪偶之痛，判以緩刑及罰款。判決仍可提出上訴。