關稅案｜特朗普怒批最高法院裁決可恥：在現有關稅基礎上加徵10%全球關稅

美國最高法院周五（20日）裁定總統特朗普政府大規模關稅政策違法，特朗普於同日（約香港時間周六凌晨2時）召開記者會，稱對法院的裁決深感失望，政府會對關稅採取其他替代方案。他形容，他仍有「更強大的手段」可用，或許可以收取更多稅款。

白宮：其他替代方案較為繁複、權力較受限制

特朗普隨後說，將在現有關稅基礎上加徵10%的全球關稅。

白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。路透社

最高法院裁決出爐後，白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但承認相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。

數小時後，特朗普召開記者會，他先批評最高法院「已被外國利益左右」，法院中的民主黨人「是國家的恥辱」，某些大法官「不想做正確的事」。

他續稱，關稅爲美國帶來了強大的國家安全，政府將對關稅採取其他替代方案，「也許我們可以收取更多金錢」，又稱身為總統的他有權切斷與某個國家的所有貿易往來，並有權實施禁運。

他特別提及《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）和《1974年貿易法》，又指第232條款、第122條款、第201條款和第301條款都是可以選擇的方案，「第338條款也是，但這需要更長的流程」。

特朗普接著宣布：「即日起，所有涉及國家安全的關稅、第232條關稅和現有的第301條關稅均繼續有效。今天，我將簽署一項命令，根據（《1974年貿易法》）第122條，在現有關稅的基礎上，對全球商品加徵10%關稅。」該條款允許他實施全面關稅，有效期最長可達五個月，如要延長，需獲得國會批准。

此外，特朗普亦宣布，將會根據《1974年貿易法》第301條，對多國的關稅展開調查，以「保護我國免受其他國家和公司的不公平貿易行為的侵害」。

特朗普帶點晦氣地說：「法院說我不能根據IEEPA向任何國家收取1美元。（其實）我想做什麼都可以⋯⋯我現在將朝着更強大的方向前進，現在我將走我原本可以走的路。」

退稅之爭恐怕持續數年

被問到美國須否退還關稅，特朗普表示：「接下來五年，我們都會在法庭上度過。」暗示退稅之爭，恐怕會持續數年。

特朗普政府自12月14日起未提供關稅徵收數據，外界對美國政府至今究竟徵收了多少相關關稅，無法核查。但美國賓夕法尼亞大學沃頓預算模型經濟學家今日稍早時候曾估計，基於美國《國際緊急經濟權力法》徵收的特朗普關稅金額已超過1750億美元。隨着最高法院裁定其違法，這筆款項可能需要退還。

加拿大政府：法院裁決證明關稅毫無正當理由

加拿大政府發表聲明表示，美國最高法院關於關稅的裁決鞏固了加拿大立場，即美國實施的《國際緊急經濟權力法》的關稅毫無正當理由。

英國政府就美國最高法院關於關稅的裁決表示：「這應由美國自行決定，但隨着更多細節公佈，我們將繼續支持英國企業。