美最高法院裁定特朗普全球關稅政策無效 學者：或須退還1,750億美元

即時國際
更新時間：23:05 2026-02-20 HKT
發佈時間：23:05 2026-02-20 HKT

據華盛頓郵報等美媒報道，美國最高法院於當地週五上午公布裁決結果，駁回了特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）而實施的全面關稅政策，指有關關稅政策缺乏明確法律授權。

這項裁決駁回了特朗普最具爭議的權力主張之一，對全球經濟產生了重大影響。

關稅是特朗普在第二個總統任期開始後發起的全球貿易戰的核心，這場貿易戰疏遠了貿易夥伴，影響了金融市場，並造成了全球經濟的不確定性。

據預測，特朗普的關稅政策將在未來十年為美國——這個世界最大經濟體——帶來數兆美元的收入。

自12月14日以來，特朗普政府一直沒有公佈關稅徵收數據。但賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家週五估計，根據《國家緊急權力法》（IEEPA），特朗普徵收的關稅總額超過1,750億美元。如果最高法院裁定IEEPA項下的關稅無效，這筆款項可能需要退還。

美國憲法賦予國會而非總統徵收稅金和關稅的權力。但特朗普引用IEEPA這項法定權力，在未經國會批准的情況下，對幾乎所有美國貿易夥伴徵收關稅。特朗普也根據其他法律徵收了一些額外的關稅，這些關稅與本案無關。根據10月至12月中旬的政府數據，這些關稅約佔特朗普徵收關稅收入的三分之一。

《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）允許總統在國家緊急狀態下監管商業。特朗普成為第一位利用IEEPA徵收關稅的總統，這是他自重返總統職位以來，在許多領域積極拓展行政權力邊界的舉措之一，例如打擊移民、解僱聯邦機構官員、國內軍事部署和海外軍事行動。

 

