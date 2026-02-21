Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家

即時國際
更新時間：09:54 2026-02-21 HKT
發佈時間：09:54 2026-02-21 HKT

美國最高法院周五（20日）裁定總統特朗普政府大規模關稅政策違法，特朗普於同日（約香港時間周六凌晨2時）召開記者會，稱對法院的裁決深感失望，批評裁決是「恥辱」。特朗普隨即在結束記者會後於其社交平台Social Truth發文，宣布已簽署行政命令，向全球加徵10%關稅。這項新關稅將於2月24日生效，為期150天。對於包括製藥業在內的獨立調查產業及根據美墨加協議進入美國的商品仍享有豁免。

白宮其後證實，在最高法院作出裁決後，美國政府依據先前行政命令、援引《國際緊急經濟權力法》推動的相關關稅將不再有效。白宮官員進一步指出，先前已與美國達成貿易協議的國家，未來也將適用這項10%的新關稅稅率。

白宮確認終止部分關稅措施

特朗普在Truth Social發文道：「我非常榮幸剛在白宮橢圓形辦公室簽署對所有國家一律課徵10%關稅的命令，相關措施將幾乎立即生效。」

相關新聞：美最高法院裁定特朗普全球關稅政策無效 學者：或須退還1,750億美元

特朗普簽署的行政命令，正式終止最高法院宣告無效的緊急關稅措施。白宮另發布事實清單說明，指新措施將於24日凌晨零時01分生效，並對包括關鍵礦產、金屬和能源產品在內的某些項目提供豁免，且不適用於一大範圍的商品，包括部分食品以及已適用其他關稅、且未受法院裁定影響的品項。

藥業、關鍵礦產、金屬和能源產品等獲豁免

此外，有部分進口品似乎被排除在新一輪10%關稅之外，例如牛肉與番茄，正是特朗普先前為緩解消費者價格壓力，在早期關稅中曾刻意排除的項目。

白宮表示，與特朗普政府達成關稅協議的美國貿易夥伴，儘管先前可能已同意更高的關稅水平，現在也將面臨10%的關稅。

特朗普：絕對有權徵收10%關稅

特朗普說：「我們將對所有商品統一徵收10%的關稅，我們絕對有權這樣做，並正在實施中，這將為我國帶來大量資金。接下來的大約5個月內，我們將進行各項必要的調查，以便對其他國家徵收公平的關稅。」

不過，一名白宮官員強調；「這只是暫時的，因為政府將尋求其他法律權限以實施更適當或事先協商好的關稅率。」

特朗普批評最高法院「已被外國利益左右」，法院中的民主黨人「是國家的恥辱」，某些大法官「不想做正確的事」。

他續稱，關稅爲美國帶來了強大的國家安全，政府將對關稅採取其他替代方案，「也許我們可以收取更多金錢」，又稱身為總統的他有權切斷與某個國家的所有貿易往來，並有權實施禁運。

相關新聞：關稅案｜保守派大法官倒戈 反對特朗普全球關稅

對多國關稅展開獨立調查

他特別提及《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）和《1974年貿易法》，又指第232條款、第122條款、第201條款和第301條款都是可以選擇的方案，「第338條款也是，但這需要更長的流程」。

此外，特朗普亦宣布，將會根據《1974年貿易法》第301條，對多國的關稅展開調查，以「保護我國免受其他國家和公司的不公平貿易行為的侵害」。

特朗普帶點晦氣地說：「法院說我不能根據IEEPA向任何國家收取1美元。（其實）我想做什麼都可以⋯⋯我現在將朝着更強大的方向前進，現在我將走我原本可以走的路。」

退稅之爭恐怕持續數年

被問到美國須否退還關稅，特朗普表示：「接下來五年，我們都會在法庭上度過。」暗示退稅之爭，恐怕會持續數年。

特朗普政府自12月14日起未提供關稅徵收數據，外界對美國政府至今究竟徵收了多少相關關稅，無法核查。但美國賓夕法尼亞大學沃頓預算模型經濟學家今日稍早時候曾估計，基於美國《國際緊急經濟權力法》徵收的特朗普關稅金額已超過1750億美元。隨着最高法院裁定其違法，這筆款項可能需要退還。

加拿大政府：法院裁決證明關稅毫無正當理由

加拿大政府發表聲明表示，美國最高法院關於關稅的裁決鞏固了加拿大立場，即美國實施的《國際緊急經濟權力法》的關稅毫無正當理由。

英國政府就美國最高法院關於關稅的裁決表示：「這應由美國自行決定，但隨着更多細節公佈，我們將繼續支持英國企業。」

 

